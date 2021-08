Animale duse cu taxiul la coafor sau la veterinar. Afacerea inedită a unor ieşeni, pornită de la o poveste tragică

Un nou tip de taximetrie şi-a făcut apariţia pe piaţa mijloacelor de transport din Iaşi. Doi tineri şi-au deschis o afacere prin care îşi doresc să ajute cât mai multe animăluţe să ajungă la timp la veterinar sau oriunde au nevoie. Ideea le-a venit după ce chiar ei au trecut printr-o poveste tragică, pierzându-şi căţelul pentru că nu a ajuns la timp la veterinar, toţi taximetriştii refuzând să primească animăluţul în maşină.

„Am avut un câine de talie mare, avea cam 80 kg. Aveam nevoie să îl ducem urgent la veterinar pentru că nu ştiam ce se întâmplă cu el. Nu am avut transport, am fost refuzaţi de multe firme de taxi, ambulanţe pentru animale nu existau la acea vreme şi l-am pierdut, din păcate. Am zis că ar fi bine să înfiinţăm noi un pet taxi pentru oamenii care au nevoie să îşi ducă animăluţele la veterinar şi sunt refuzaţi de taxi”, a declarat Roxana Ribita, fondator Pet Taxi.

Taxiul este disponibil pentru orice nevoie a animăluţelor. Ele pot merge la veterinar, la coafor sau la o plimbare. Autoturismul este dotat cu toate utilităţile şi a fost avizat de către Direcţia Sanitar Veterinară.

„Am avut o comandă pentru un căţel care era bolnav, într-un stadiu avansat, al unei boli cronice. L-am dus la veterinar şi din fericire a fost salvat. Am luat toate măsurile pentru confortul animalelor”, a spus Gabriel Gavenea, cel de-al doilea fondator al firmei.

La veterinar, la coafor sau la plimbare

În taxiul special amenajat pot fi transportate simultan două animăluţe, iar în cazul în care fac parte din aceeaşi familie şi există suficient spaţiu, pot fi transportate chiar trei odată. În mod normal, în funcţie de animal şi de dimensiunea acestuia, ele sunt transportate în cuşti speciale, care sunt puse în portbagajul maşinii, dar animăluţele pot sta şi pe bancheta din spate, dacă ele sunt obişnuite cu acest tip de transport.

„Le oferim şi recompense dacă au voie şi dacă nu sunt alergice. Au desigur şi apă la discreţie, iar dacă animăluţele vor duse chiar pe banchetă, pot fi duse fără nicio problemă”, a mai completat Gabriel.

Cei doi tineri îşi doresc să îşi extindă afacerea în toată regiunea Moldovei şi să îngrijească animăluţele celor care pleacă în concedii sau au o perioadă în care nu au timp să aibă grijă de ele.

„Suntem singurii din zona Moldovei. Orice om care a aflat de noi s-a bucurat foarte mult, pentru că mereu au fost refuzaţi de taxiuri de-a lungul timpului, atunci când au avut nevoie. Nu există ambulanţe veterinare şi se bucură foarte mult că suntem non-stop”, a mai spus Roxana.

Taxiul destinat necuvântătoarelor poate fi folosit şi pentru a comanda mâncare pentru animăluţe. Stăpânii pot apela la firma de taxi-pet, iar mâncarea sau orice alte cumpărături destinate animalelor sunt aduse chiar la domiciliu.