VIDEO Un tânăr şi fiul său de patru ani au coronavirus. Se află în spital, dar nu apar în statisticile oficiale

Andrei Culda, un tânăr din Deva, împreună cu fiul său în vârstă de aproximativ patru ani au fost depistaţi cu coronavirus. Cei doi se află internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

Andrei a relatat că în urmă cu o săptămână a plecat la Roma la un control medical pe care fiul său trebuia să îl facă în urma unui transplant suferit în urmă cu trei ani, când a fost diagnosticat cu sindrom Wiscott-Aldrich – o boală rară. Bărbatul spune că atât el, cât şi copilul nu se regăsesc deocamdată în statisticile publicate de autorităţi cu privire la numărul persoanelor infectate cu coronavirus în Hunedoara.

VIDEO: Facebook Asociaţia Ajutor pentru Tudor



„Suntem depistaţi pozitiv, eu şi Tudor, sunem bine, suntem internaţi la spital, în Timişoara. Nu e nimic grav. Nu ştim cum ne-am pricopsit cu virusul vieţii. Am plecat sâmbătă din ţară şi am ajuns duminică la Roma, la consultul medical. Am stat acolo la o casă cu curte, nu am stat la bloc, ca să avem contact cu alţii şi am coborât doar pentru a lua o apă. Luni am fost la control, Tudor e bine, la trei ani şi o lună de la transplant, iar lucrurile au decurs normal. Marţi dimineaţa, am plecat spre ţară. Miercuri dimineaţa, a fost mai problematic în vamă în Croaţia, unde am stat împreună cu cel puţin 100 de oameni. Apoi, în vama cu Ungaria am stat cu trei persoane, păstrând distanţa. La intrarea în ţară, unde din punctul meu de vedere e un haos total în vamă la Nădlac am stat două ore şi un pic până să putem fi escortaţi. Am intrat, miercuri dimineaţă, la ora 4 în vamă, iar în Deva am ajuns la 12:30. Au venit miercuri seara cei de la DSP, ne-au recoltat probe, iar sâmbătă după-amiaza a venit vestea cea tristă că eu şi Tudor suntem pozitivi. Mulţumim celor de la DSP că ne-au permis izolarea la domiciliu şi nu carantina care se preconiza pentru toată lumea care vine din zona roşie, mulţumim şi celor care ne susţin şi spitalului care ne permite să primim pachete”, a relatata Andrei Culda, într-un video publicat pe pagina de Facebook Asociaţia Ajutor pentru Tudor.



Tudor nu prezintă vreun simptom, iar tatăl său a avut o durere în gât, care a trecut cu o pastilă, şi un atac de panică, potrivit mărturiei sale.

Autorităţile din Hunedoara susţin că vor verifica situaţia celor doi, pentru a putea face clarificări.

