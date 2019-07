VIDEO Premiantul cu 10 la BAC, campion mondial la robotică: „Investim prea puţin în învăţământ, dar aşteptăm rezultate. Nu ajutăm copiii buni să se dezvolte”

Răzvan Vîrtan Nicolae, absolvent al Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Hunedoara - specializarea Matematică-Informatică şi Alexandra Maria Pleşa, absolventă a Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Brad - specializarea Filologie sunt cei doi elevi din judeţul Hunedoara care au luat media 10 la Bacalaureat. În judeţ peste 2.850 de absolvenţi de liceu s-au înscris la sesiunea de vară a Bacalaureatului 2019, iar 840 au fost declaraţi respinşi. 133 nici nu s-au mai prezentat.



Pentru adolescentul din Hunedoara, performanţa obţinută la BAC se adaugă celor din liceu. Răzvan a fost campion mondial la Robotică, împreună cu echipa RobotX, a Liceului de Informatică „Traian Lalescu” şi a fost unul dintre premianţii liceului. Notele primite la ultimele examene le-a pus pe seama faptului că a învăţat constant şi că a fost sprijinit de profesori.

„Am învăţat pe parcurs astfel că nu a mai trebuit să trag enorm în clasa a douăsprezecea. BAC-ul a fost ca un fel de recapitulare, nu a trebuit să învăţ materia de la a noua la a douăsprezecea de la zero într-un an. Şi m-au ajutat foarte mult şi profesorii pe care i-am avut. La Fizică l-am avut pe domnul Nistor, care a fost mentorul meu în toţi aceşti ani. La matematică am avut-o profesoară pe doamna Bălăşoiu, care este un om şi un profesor extraordinar, iar la Română pe doamna Oana Florea, de la care am învăţat lucrurile logic, adică nu am stat niciodată să tocesc un comentariu”, a relatat, pentru adevarul.ro, Răzvan Vîrtan.

Adolescentul a obţinut împreună cu colegii săi de la „RobotX” rezultate remarcabile la competiţiile internaţionale de robotică. Anul trecut, RobotX a fost campioană mondială, iar în acest an a participat la competiţia internaţională din SUA. „Echipa RobotX a format o bună parte din ce sunt eu şi colegii mei ca oameni. Ne-a învăţat să muncim pentru ceva ce ne dorim şi este important şi să facem faţă situaţilor de stres, astfel că nu am avut înainte de Bacalaureat moment în care să fiu speriat. Am privit lucrurile relaxat şi cu calm”, spune Răzvan.

Ataşat de România

Premiantul îşi doreşte să lucreze în cercetare şi va merge la facultate în Bucureşti. Nu se vede muncind ani în şir în Occident, iar în privinţa studiilor, spune că deşi experienţele în afara ţării i-ar putea fi benefice, deocamdată a ales să le continue în România. „Îmi place în România, iar atunci când am ieşit în afara ei nu m-am simţit nicăieri ca aici. Nu mă văd lucrând 20 de ani în afara ei. Ţara asta ne-a dat unele lucruri, e adevărat, nu e perfectă, dar am avut parte de un învăţământ ok, am avut oportunităţile cu robotica şi trebuie să îi şi întoarcem ceva înapoi. Se poate şi aici să facem lucrurile mai bine, chiar dacă în momentul acesta nu se fac aşa”, crede tânărul.

Răzvan Vîrtan crede că o problemă a învăţământului românesc sunt lipsa investiţiilor, care afectează mai ales liceele din mediul rural şi cele tehnice. „Investim mult prea puţin în învăţământ şi aşteptăm rezultate. Problemele mi se pare nu apar la liceele bune, la cele cu renume, ci la şcoli cu profil tehnic, la cele din mediu rural, unde nu reuşeşti să iei copiii buni şi să-i ajuţi să se dezvolte, pentru că nu investeşti suficient. Problema zero, cred eu, sunt investiţiile şi modul în care privim învăţământul şi importanţa lui în România. Apoi putem vorbi de programe care poate sunt prea teoretizate, care ar trebui să se facă mai aplicabile, că ar trebui să folosim mai mult tehnologia în procesul de învăţământ, dar în primul rând trebuie să îi recunoaştem, ca societate, importanţa şi să alocăm fonduri pentru învăţământ”, a declarat Răzvan Vîrtan, pentru adevarul.ro.

Rezultatele examenelor de Bacalaureat pot fi consultate pe pagina bacalaureat.edu.ro.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Drama celei mai bune echipe româneşti de robotică, lăsată fără sprijin înainte de campionatul mondial: „Este frustrant să le spui elevilor că vor rămâne acasă”

Mircea Nistor va fi cetăţean de onoare al judeţului Hunedoara. Ce performanţe a avut profesorul de info-fizică

Dascălul care a cucerit lumea cu elevii pasionaţi de robotică. Minunile din laboratorul de ştiinţe al liceului

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: