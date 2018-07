VIDEO Elevul de nota 10 la Bacalaureat care a scris două cărţi: „Niciodată nu mi-am dorit să studiez în afara ţării”

Andrei Mihai Lazăr a absolvit Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” din municipiul Hunedoara, iar media 10 obţinută la Bacalaureat i-a încununat seria de performanţe şcolare neobişnuite pe care le-a obţinut de-a lungul anilor de şcoală gimnazială şi liceu.



Elevul de nota 10 a participat la mai multe olimpiade naţionale de limba română, limba engleză şi limba franceză, dar a scris şi două cărţi de eseuri. A privit Bacalaureatul cu încredere şi a luat note de 10 la limba română, istorie şi geografie.

„Examenul de Bacalaureat nu mi s-a părut unul dificil, dar în acelaşi timp a fost un examen complex.Subiectele au acoperit o mare parte din materie, din conţinuturile programelor şcolare, de limba şi literatura română, de istorie şi geografie. Nu mi s-a părut un examen dificil pentru că am învăţat constant, am fost foarte perseverent şi, de asemenea, nutresc o pasiune pentru aceste discipline umaniste”, a declarat Andrei, pentru adevărul.ro.

Pasionat de citit şi scris



Tânărul de 19 ani, fiu al unor dascăli, este pasionat de înot, fotografie şi călătorii, însă cea mai mare parte a timpului liber o acordă cititului. Publiciştii români Lucian Blaga, Camil Petrescu şi Ana Blandiana şi autorii Paul Sartre, Albert Camus şi Hermann Hesse au fost favoriţii săi. „Petrec mult timp citind, citesc zilnic câteva ore, pentru că încerc să mă perfecţionez permanent. Am scris două cărţi. Prima, numită <<La limita dintre real şi fabulos>>, am publicat-o în clasa a VI-a, iar a doua <<Metamorfoza unui timp fără timp>>, am publicat-o în clasa a XI-a”, mai spune Andrei. Cea de-a doua carte, scrisă la vârsta de 17 ani i-a adus elogiul mai multor scriitori, care l-au remarcat pentru talentul său.

Andrei Lazăr ar fi putut fi admis cu uşurinţă la universităţi din Occident, însă visează la o carieră în ţara sa. Va merge la Facultatea de Litere din Cluj – Napoca, unde va studia limba română şi limba engleză. Adolescentul spune că şi în România sunt suficiente oportunităţi pentru cei care vor să se dezvolte pe plan profesional. „Niciodată nu mi-am dorit să studiez în străinătate, consider că oferta educaţională din Cluj-Napoca este una de excepţie şi că îmi va oferi o pregătire solidă pentru profesia pe care mi-aş dori să o urmez. Vreau neapărat să predau limba şi literatura română şi nu aş vrea să o predau ca limbă străină unor străini”, spune Andrei.

Doi absolvenţi din judeţul Hunedoara au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat. Aceştia sunt Iulia Ştefania Corici, absolventă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Petroşani şi Mihai Andrei Lazăr absolvent al Colegiului Naţional „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara.

