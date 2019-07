Operatorul de salubrizare acuzat că nu îşi respectă angajamentele. Primăria Deva a cerut rezilierea contractului

Florin Oancea a solicitat, vineri, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri rezilierea contractului cu operatorul de salubritate Brai-Cata, care colectează deşeurile în Zona 3 Centru a judeţului, care cuprinde oraşele Deva, Hunedoara şi Orăştie. A acuzat societatea că nu s-a achitat de sarcinile primite şi din această cauză localnicii au depus o mulţime de reclamaţii la primărie.

„Este evident: contractul de salubritate nu este respectat de firma Brai-Cata SRL. Am încercat toate variantele posibile pentru a determina firma de salubrizare să-şi facă treaba. Am încercat să evit un conflict major, care să adâncească şi mai mult o stare de criză care îi afectează pe cetăţenii municipiului Deva. Am încercat prin discuţii amiabile, i-am rugat, i-am amendat, i-am somat, le-am dat un ultimatum, le-am dat şi al doilea ultimatum - şi ei tot nu-şi îndeplinesc obligaţiile. De aceea, în această dimineaţă, am cerut ADI Deşeuri rezilierea contractului de salubrizare cu firma Brai-Cata SRL şi am informat şi Consiliul Judeţean Hunedoara despre decizia noastră”, a susţine primarul Devei.



Rezilierea contractului cu operatorul de salubritate este posibilă doar cu votul membrilor din ADI Deşeuri. Firma Brai-Cata se ocupă de colectarea deşeurilor în 3 zone ale judeţului, cu excepţia Văii Jiului, după ce a câştigat licitaţiile organizate de ADI Deşeuri, din care fac parte toate primăriile din judeţ şi Consiliul Judeţean Hunedoara.

