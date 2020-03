O mulţime de clienţi ai unui hipermarket au fost jefuiţi la cumpărături. Pedeapsa primită de hoaţă

Magistraţii Judecătoriei Hunedoara au condamnat-o pe Adriane Nucă (58 de ani) la doi ani de închisoare, la care se adaugă alte 353 de zile rămase neexecutate dintr-o condamnare mai veche, pentru comiterea a zece furturi într-un hipermarket din Hunedoara.

Victimele sale erau oameni în vârstă veniţi la cumpărături, care au fost deposedaţi de sume cuprinse între 88 de lei şi 1.600 de lei, după ce îşi lăsau poşetele în cărucioarele de cumpărături.

„Instanţa reţine că inculpata a manifestat o perseverenţă infracţională deosebită, aceasta deplasându-se din municipiul Sibiu, unde locuieşte, în municipiul Hunedoara pentru a comite actele de sustragere săvârşind într-o perioadă de câteva luni un număr mare de infracţiuni. Apoi, inculpata şi-a selectat victimele din categoria persoanelor vârstnice, pe care le-a urmărit în timp ce acestea erau preocupate cu alegerea produselor şi, profitând de neatenţia acestora, le-a sustras portmoneele ce conţineau sume de bani şi acte, fiindu-i indiferent că pentru persoanele vătămate - toate pensionare - sumele de bani sustrase constituie prejudicii însemnate. Inculpata, care nu are nicio ocupaţie, a comis faptele în scopul de a obţine în mod facil şi rapid resurse financiare. Toate prejudiciile cauzate persoanelor vătămate au rămas nereparate, inculpata neplătind nicio sumă de bani oricât de mică victimelor sale”, se arată în dosar.

Adriane Nuca este căsătorită, are 12 clase, nu are ocupaţie şi are antecedente penale, ea suferind o multitudine de condamnări la pedeapsa închisorii pentru infracţiuni de furt.

„Se poate concluziona că săvârşirea acestui gen de infracţiuni constituie un mod de viaţă pentru ea”, informau anchetatorii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Filmul secret care dezvăluie cum a fost găsită matriţa din Sarmizegetusa Regia. „Am cerut recompensa, aflând că valorează cât trei brăţări dacice”

VIDEO Totul despre matriţa antică din Sarmizegetusa Regia: cum au ajuns grifonii şi tigrii în capitala Regatului Dac

Cât valorează, de fapt, aurul din Sarmizegetusa Regia, scuturile de paradă şi bijuteriile dacilor, cele mai importante obiecte antice recuperate în ultimii ani

Închisoare pentru traficarea celui mai mare tezaur de monede dacice, furat din Sarmizegetusa Regia. Comoara de patru milioane de euro a rămas ascunsă

Marele secret al „eroului” care a predat 1,2 kilograme de Kosoni. Nemulţumit de oferta statului, bărbatul a traficat în Occident o comoară fabuloasă

VIDEO Secretul celor 139 de Kosoni din aur găsiţi de copii într-o vizuină a fost aflat în anchetarea lui Adrian Stoicoi

Secretele celui mai valoros tezaur de monede din Sarmizegetusa Regia: cum a dispărut comoara de 30 de kilograme de aur, vândută de traficanţi în Occident