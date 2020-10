Notarul Liviu Ghergin a murit, infectat cu COVID-19. Sute de oameni s-au mobilizat în ajutorul lui

Liviu Gherghin, un notar din Valea Jiului cunoscut pentru acţiunile sale civice, a murit în spital, după ce fusese infectat cu noul coronavirus. În ultimele zile, familia sa a făcut un apel public la cei care puteau dona plasmă sanguină în încercarea de a-i salva viaţa.

„Bună ziua, dragi prieteni! Căutăm URGENT donatori de sânge GRUPA B III, Rh POZITIV! Cei care pot dona sunt rugaţi să meargă la orice centru de donaţii sau transfuzii şi să ajutăm. Vă rog să o faceţi cu menţiunea PENTRU LIVIU GHERGHIN! Acesta se află internat la Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare! MULTUMESC!”, a fost apelul distribuit de sute de oameni pe reţelele de socializare.



Viaţa notarului din Petroşani nu a mai putut fi salvată.

„Rar am văzut o mobilizare atât de mare din partea oamenilor Văii Jiului aşa cum am întâlnit, în această săptămână, sute de oameni care au sărit în sprijinul lui Liviu Gherghin, atunci când au aflat că acesta a fost doborât de virusul nemilos al acestui secol şi are nevoie de transfuzii sanguine pentru a putea trece peste această boală. Din nefericire, toată această mobilizare nu l-a putut ajuta pe Liviu Gherghin să rămână alături de comunitatea pe care a iubit-o şi a slujit-o cu responsabilitate, cu generozitate, uneori chiar cu patimă. Dumnezeu a vrut ca un om bun, în adevăratul sens al cuvântului, aşa cum a fost Liviu Gherghin, să i se alăture în Împărăţia Cerurilor. Liviu Gherghin ne-a părăsit sâmbătă, 30 octombrie 2020, într-o zi care precede ”Ziua Tuturor Sfinţilor”, departe de toţi cei care l-au cunoscut şi apreciat, undeva, într-un spital din nordul ţării, unde se mai găsise şi pentru el un loc la terapie intensivă în toată nebunia aceasta cu virusul ucigaş”, a scris jurnalistul Tiberiu Vinţan, un apropiat de-al său, în publicaţia locală ziarulexclusiv.ro.



„Cei mai mulţi oameni ai Văii Jiului l-au cunoscut pe Liviu Gherghin prin prisma activităţii sale profesionale, aceea de notar public, demn urmaş al tatălui său în această activitate, căutând de fiecare dată să vină în sprijinul celor care aveau nevoie de servicii notariale. Mulţi însă, au avut şansa şi bucuria de a-l cunoaşte pe Liviu Gherghin din postura sa de om cu adevărat implicat în viaţa cetăţii, de om pasionat de tot ceea ce înseamnă ”belle-arte” sau chiar în postura de prieten devotat. Iar cei care l-au cunoscut astfel de Liviu Gherghin ştiu cât de preţioasă era prezenţa lui în rândul nostru, în rândul întregii comunităţi şi poate tocmai de aceea, pierderea lui este una care nu doar şochează, ci întristează atât de mulţi oameni. Noi, cei care-l cunoaştem, eram obişnuiţi să-l întâlnim pe acest distins intelectual peste tot unde se întâmpla ceva memorabil: la expoziţii, în sălile de spectacol, în biserici sau în pelerinaje cu relevanţă istorică şi patriotică, la evenimentele publice majore sau, pur şi simplu, la cafenea. Liviu era prezent peste tot unde era… viaţă ! Pentru că Liviu Gherghin era el însuşi un om plin de viaţă”, a adăugat fostul apropiat al notarului.

