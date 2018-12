Extravaganţele „prinţişorului” familiei Ceauşescu. Povestea căsătoriei aranjate a lui Nicu Ceauşescu şi episodul bizar al arestării din 1989

Nicu Ceauşescu (1951 - 1996), mezinul familiei Ceauşescu, a avut o viaţă tumultoasă, sfârşită la vârsta de 45 de ani, din cauza problemelor grave de sănătate. Ar fi fost un băutor înrăit, încă din adolescenţă, susţinea Ion Mihai Pacepa, fostul şef al spionajului românesc şi consilier al familiei Ceauşescu. Autorul volumului „Orizonturi Roşii” îl oferise cea mai sumbră descriere, în anii 1980, după ce primise azil politic în SUA.

Băutor înrăit

„La vârsta de 14 ani a fost apreciat pentru că a devenit bărbat violând o colegă de clasă, dîndu-i-se prin urmare prima lui maşină. Când a împlinit 15 ani, a primit primul său vapor. Iar la vârsta de 16 ani, a devenit un huligan beţiv, scandalizînd tot Bucureştiul cu accidentele de maşină şi violurile sale. Zvonurile despre „boala" sa au ajuns la urechile lui Ceauşescu. (...) „Lasă băutuira şi apucă-te de muncă", a fost singurul a fost singurul ajutor pe care Ceauşescu i l-a dat lui Nicu, atunci când a găsit cîteva minute pentru el”, dezvăluia Pacepa.

„Nicu era băutor zdravăn încă din adolescenţă, când obişnuia să dispară deseori de acasă, fiind găsit peste câteva zile, beat pulbere, în casa vreunui prieten sau în vreun restaurant prăpădit. Pe vremea aceea el obişnuia să bea orice, de la ţuică, un coniac tare din prune asemănător şliboviţei (băutură naţională românească), la vodcă, Cointreau sau şampanie. Acum avea 27 de ani şi bea numai whisky Johnny Walker, Black Label”, completa autorul volumului „Orizonturi Roşii”.

Nunta şi divorţul „prinţişorului”



Mărturiile păstrate despre cel numit „Prinţişorul” şi considerat un potenţial succesor la putere al tatălui său dezvăluiau nenumărate extravaganţe. Cele mai multe ofereau detalii despre excesele bahice şi patimile pentru femei. Faimos pentru aventurile sale amoroase, Nicu Ceauşescu s-a căsătorit în 10 decembrie 1983 cu Poliana Critescu. Avea 32 de ani, iar aleasa sa era o tânără de 29 de ani, din Târgovişte, despre care foştii apropiaţi ai familiei Ceauşescu susţineau că i-a fost găsită şi propusă ca soţie de Elena Ceauşescu. Nunta a avut loc într-un cadru restrâns şi sobru, la domiciliul lui Nicu, şi ar fi durat două ore, relata Adrian Eugen Cristea, fost şef al gărzii prezidenţiale, în volumul „A fi sau a avea. Nicu Ceauşescu şi universul familiei sale".

Mariajul celor doi a durat mai puţin de un an şi jumătate, în ciuda apropierii dintre Poliana şi Elena Ceauşescu. Nicu a depus acţiunea de divorţ în 22 martie 1985, invocând următoarele: „La puţină vreme după căsătoria noastră am constatat, atât eu, cât şi soţia mea, că datorită unor firi temperamentale diferite nu ne-am putut acomoda unei vieţi de familie comune, deşi amândoi soţii am depus eforturi în acest sens. Ca urmare, în ultimul timp ne-am despărţit în fapt. Aşa fiind, desfacerea căsătoriei se im¬pune...” Desfacerea căsătoriei a avut loc în taină, dar Poliana Cristescu a rămas apropiată familiei Ceauşescu. Tânăra a fost a fost deputat în Marea Adunare Naţională în sesiunea 1985 - 1989.

„Trofeul” revoluţionarilor



În 22 decembrie 1989, Nicu Ceauşescu şi-a părăsit reşedinţa din Sibiu, pentru a ajunge în Bucureşti. Ar fi sperat, susţineau apropiaţii săi, că putea fi cooptat în noua conducere a ţării, însă planurile acesteia vizau îndepărtarea sa. În după-amiaza acelei zile, din Sibiul aflat sub asediu, Nicu a plecat cu un Olcit spre capitală, după ce aşteptase în zadar aproape două ore, în incinta aeroportului, un elicopter. Ajuns seara la intrarea în Bucureşti, în zona Aeroportului Băneasa, este preluat de doi militari şi urcat într-o maşină a Armatei care urma să plece spre sediul Televiziunii Române. La scurt timp, maşina este atacată de un grup de necunoscuţi, fiul dictatorului este scos cu forţa din ea, bătut şi înjunghiat. A fost reţinut şi adus la televiziune pentru a fi prezentat ca trofeu al revoluţionarilor.

Timp de trei minute a fost arătat pe post, însă nu i s-a dat voie să vorbească. „O clipă, o clipă vă rugăm! Vedeţi cine este aici în studiou. Este prinţişorul moştenitor, Nicu Ceauşescu. Cel care la recentul congres, la această parodie de congres, a cântat osanale tăticului şi mămichii. Cu neruşinare, pur şi simplu! Sigur, nu e cazul să ne vorbească. Am vrut doar să vă informăm c-a fost prins. Şi va fi supus judecăţii poporului”, a fost prezentarea făcută de crainicul Teodor Brateş. Acuzat că ar fi luat ostatici copii, a fost apoi îmbrâncit spre ieşire şi ţinut sub supraveghere într-o altă încăpere. A doua zi a fost operat la Spitalul Militar Central, unde a rămas până în 28 decembrie.

În ziua externării, Procuratura Generală emite pe numele lui un mandat de arestare, pentru genocid, fiind acuzat de moartea a peste 100 de oameni din Sibiu, în zilele Revoluţiei. După doi ani de procese, timp în care i-au fost schimbate acuzaţiile, Nicu Ceauşescu a fost condamnat în final la cinci ani de închisoare. Tot atunci, în 1992, a fost eliberat condiţionat din motive medicale. Bolnav de ciroză, a murit în 25 septembrie 1996, la vârsta de 45 de ani, într-o clinică din Viena, unde fusese transferat cu câteva zile mai devreme.

