Cel mai odios ucigaş din anii 2000 cere eliberarea: a scris o carte despre evoluţie şi „planul crimei perfecte”

Cea mai recentă acţiune a condamnatului soluţionată de instanţe a fost respinsă iniţial, în februarie, de Judecătoria Deva şi apoi, în apel, în 30 martie, de Tribunalul Hunedoara.

Magistraţii au menţinut decizia Comisiei pentru liberare condiţionată din cadrul Penitenciarul Deva pentru reiterarea cererii de liberare condiţionată, respectiv data de 7 februarie 2022, însă Enea nu a fost mulţumit de soluţie şi a contestat-o din nou, într-un alt proces.

„Condamnatul a solicitat reducerea termenului de amânare de 1 an arătând că a avut un comportament exemplar pe durata executării pedepsei; are cetăţenie americană, se întreţine singur prin muncă şi are asigurate mijloacele de existenţă”, se arată în dosar.

Instnţa i-a respins cererea

Aurel Enea a fost arestat în decembrie 2007 şi condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat şi profanare de cadavre. Mai are de executat 6 ani şi 8 luni din sentinţă, dar se consideră reabilitat şi pregătit pentru a fi reintegrat în societate. Magistraţii nu au fost de acord cu susţinerile sale şi au apreciat că deşi a executat fracţia din pedeapsă stabilită prin lege pentru a putea cere punerea în libertate, acest fapt nu înseamnă că poate beneficia de liberarea condiţionată.



„Executarea pedepsei privative de libertate la care a fost condamnat petentul a început la data de 27 decembrie 2007 şi urmează să expire la data de 9 octombrie 2027; transformată în zile pedeapsa este egală cu 7.305 zile. Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute fracţia de 3/4 din pedeapsă, respectiv 5.478 zile de închisoare. Comisia a constatat sub acest aspect că deţinutul a executat de la 27 decembrie 2007 până la 8 februarie 2021, 4793 zile închisoare, la care se adaugă 608 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate, 0 zile arest preventiv şi 78 zile câştig conform art. 551 din Legea nr. 254/2013, în total 5.479 zile câştigate şi executate. S-a mai reţinut că deţinutul este la prima analiză, apreciindu-se că nu poate fi liberat condiţionat şi s-a amânat pe o perioadă de un an. Pentru a hotărî astfel, comisia a avut în vedere natura şi gravitatea infracţiunii, restul mare rămas de executat, precum şi necesitatea ca deţinutul să finalizeze programul psihologic aflat în derulare şi pentru a fi supravegheat comportamentul acestuia raportat la riscurile identificate pe parcursul executării pedepsei”, se arată în motivarea soluţiei dată de Judecătoria Deva, care i-a respins cererea lui Aurel Enea.



Şi în 2020, Aurel Enea s-a adresat instanţelor pentru a-şi scurta durata petrecută în închisoare.



Aurel Anea a fost arestat în 27 decembrie 2007, pentru uciderea Alexandrei David, o adolescentă de 17 ani, din Petroşani. În 14 decembrie 2007, bucăţi din cadavrul tinerei, date dispărută de familie la începutul lunii decembrie, au fost descoperite pe malul râului Mureş. O anchetă complexă a avut loc, iar în urma ei a fost identificat autorul crimei, Aurel Enea, un bărbat cu dublă cetăţenie, româno-americană. Acesta nu a recunoscut niciodată crima, însă probele l-au indicat drept autor, iar în final, instanţa l-a condamnat la 20 de ani de închisoare.



„Victima a fost omorâtă în oraşul Petroşani, prin ştrangulare, premeditat de inculpatul Enea, cadavrul fiind secţionat, iar bucăţi din acesta aruncate pe malul râului. Victima a fost atrasă de inculpat la locuinţa sa, conform planului descris în documentul petroplan.txt, unde probabil, dintr-un motiv de natură sexuală, inculpatul a strangulat-o şi apoi a secţionat cadavrul, cu două cuţite pe care s-au găsit profilele ADN ale victimei precum şi un fierăstrău care nu a fost găsit, şi apoi a abandonat resturile cadaverice în diferite locaţii, conform aceluiaşi plan din laptop, cu posibilitatea ca după depesare resturile umane să fi fost congelate o perioadă”, se arată în dosar.



Enea plecase în 1991 în SUA, iar în 2007 s-a întors în România şi s-a stabilit în Petroşani, unde şi-a cumpărat apartament pe numele fratelui său. „Cu ocazia percheziţiei informatice al laptopului inculpatului, ridicat din locuinţa acestuia la percheziţia domiciliară, s-a identificat un document text în limba engleză, document ce interesează cauza, text denumit „Petro _plan_ 00 txt” care, tradus, conţine detalii cu privire la modul în care trebuie să se procedeze pentru uciderea unei persoane, activităţile ulterioare şi cum să se scape de un cadavru. În esenţă, textul cuprinde indicaţii de genul că victima trebuie omorâtă dimineaţa, tăiată în bucăţi foarte mici, pusă în pungi de plastic în frigider şi dusă la gunoi în afara oraşului; trebuie să se folosească mănuşi, cuţite care să taie bine, pungi de plastic pentru a pune fiecare bucată; cum să fie îngropată victima, precum şi modalităţile de ştergere a urmelor, inclusiv de ADN prin folosirea de produse chimice”, arătau anchetatorii.



În calculatorul lui Aurel Enea s-au mai descoperit înregistrări şi imagini cu scene de viol, sadomasochiste, precum şi imagini înregistrate ale unei execuţii prin tăierea capului unei persoane, imagini care au fost descărcate pe laptopul lui Aurel Enea în 3 decembrie 2007, cu o zi înainte de dispariţia victimei sale. Iniţial, Aurel Enea a negat totul, inclusiv faptul că ar cunoaşte-o pe Alexandra David, însă după rezultatele testelor ADN, a fost nevoit să confirme că o cunoştea pe aceasta şi că ea a fost la locuinţa lui, însă susţinea că nu a săvârşit crima de care este acuzat.

Teoriile evoluţioniste ale lui Aurel Enea

Enea, care lucra ca programator la o universitate din SUA, a mai fost cercetat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de autorităţile americane pentru sodomie şi viol, dispunându-se neînceperea urmăririi penale pentru lipsă de probe. Aflat în închisoare, ucigaşul şi-a scurtat din pedeapsă după ce s-a apucat de scris cărţi. În 2015, a publicat un mic volum de panseuri „Evoluţie vs. Creaţie: 33 de argumente în favoarea teoriei ştiinţifice a apariţiei vieţii prin evoluţie”, considera „lucrare ştiinţifică”.

Printre argumentele pe care Aurel Enea le-a enumerat în sprijinul „teoriei evoluţiei” – subiectul operei sale, este „observaţia că, dintre toate rasele umane, africanii au apărut primii şi că aceştia seamănă cel mai mult cu primatele. Ea se potriveşte din nou foarte bine cu propunerea evoluţiei că omul provine din primate”.

De asemenea, afirmă Enea, în cartea sa, „vietăţile se hrănesc cu alte vietăţi datorită unei serii de caracteristici prezente în construcţia lor. Dacă Dumnezeu a creat toate vietăţile, atunci înseamnă că le-a conceput să se mănânce între ele. Dar această realitate a florei şi faunei prezente şi trecute contrazice descrierea Bibliei că Dumnezeu intenţiona pace şi ca toate să se hrănească exclusiv cu iarbă”.

