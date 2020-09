Alegeri locale 2020. Rezultate parţiale la Consiliul Judeţean Hunedoara. Laurenţiu Nistor, ales preşedinte

Laurenţiu Nistor (PSD) a obţinut cele mai multe voturi la alegerile locale pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform rezultatelor parţiale prezentate în urma numărării voturilor de către partide.

„Vreau să le mulţumesc tuturor cetăţenilor judeţului Hunedoara care s-au prezentat la vot, indiferent că mi-au acordat sau nu votul. Voi fi un preşedinte al tuturor hunedorenilor, indiferent de coloratura politică a primarului. Sunt convins că, odată cu instalarea în funcţia de preşedinte, o să avem foarte mult de lucru. O să lucrăm pentru cetăţeni şi numai în folosul acestora. Cetăţenii trebuie să ştie că tot ceea ce am promis în campania electorală vom face. În plus, uşa va fi deschisă pentru fiecare om”, a declarat, luni, deputatul Laurenţiu Nistor, citat de Agerpres.



Laurenţiu Nistor este deputat şi preşedinte al filialei judeţene din Hunedoara a PSD. El a mai fost preşedinte al CJ Hunedoara din iunie 2016 până în decembrie 2016, când a demisionat pentru a fi parlamentar în Camera Deputaţilor. Principalul său contracandidat la alegerile din 27 septembrie a fost Adrian David (PNL), city-manager al municipiului Deva şi fost preşedinte al Consiliului Judeţean în perioada 2015 – 2016.



În competiţia electorală s-au mai înscris alţi şapte candidaţi: Mircea Moloţ (ALDE), Romi Cărmăzan din partea Partidului României Europene (PRE), Dacian Ciodaru (PRO România). Daniel Constantin Muntean (Partidul Ecologist Român – PER), Robert Muszic (PMP), Cosmin Alin Roncioiu (Alianţa pentru Unirea Românilor - AUR) şi Paul Tomotaş (Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal – PP-USL).

PNL şi PSD au condus instituţia în ultimele două decenii

În ultimele două decenii, conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara a fost deţinută numai de reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal şi ai Partidului Social Democrat, formaţiuni politice care şi în campania electorală din 2020 pentru alegerea noului preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara au investit cele mai multe resuse. Mihail Rudeanu (fost PDSR şi PSD, retras din politică) a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara în perioada 2000 – 2004. Mircea Moloţ (fost reprezentant al PNL, în prezent lider al ALDE - Hunedoara) a condus administraţia judeţului Hunedoara din anul 2004 până în primăvara anului 2015.. Adrian David (PNL) a avut un mandat de circa un an la conducerea CJ Hunedoara, în perioada iunie 2015 - iunie 2016. Laurenţiu Nistor a devenit preşedinte al CJ în iunie 2016 şi a deţinut funcţia până în decembrie 2016. Din 2016 până la alegerile din 27 septembrie, la conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara s-a aflat Mircea Flaviu Bobora (PSD).

Vă recomandăm să mai citiţi:

Alegeri locale 2020. Rezultate parţiale la primăriile municipiilor şi oraşelor din judeţul Hunedoara

Rezultate parţiale la alegerile locale în Deva. Florin Oancea, favorit la al doilea mandat de primar

Rezultate parţiale la alegerile locale din Hunedoara. Dan Bobouţanu câştigă al doilea mandat de primar

VIDEO Micul paradis din Ţinutul Pădurenilor, cu 100 de locuitori şi cu un primar ales „pe viaţă”