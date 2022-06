Veterinari din Elveţia şi România, la Maratonul Sterilizărilor:„Sunt extrem de multe cazuri, nevoia este foarte mare”

Dacă până acum astfel de campanii se adresau doar animalelor fără stăpân, de data aceasta, în premieră, au fost sterilizate şi animalele cu stăpân, indiferent de rasă. Sterilizările au loc la Spitalul Animalelor Orfane, de la adăpostul Ajutaţi-l pe Lăbuş.

„Săptămâna aceasta avem o campanie maraton de sterilizare a animalelor cu şi fără stăpân. Frecvent organizăm campanii sterilizare pentru animalele fără stăpân. Însă, de data aceasta, ne adresăm şi animalelor cu stăpân, oamenilor care nu au posibilitatea de a merge la un cabinet privat.

Volumul de muncă este uriaş, avem o echipă numeroasă de medici şi voluntari. Ei lucrează la flux continuu, iar rezultatele sunt spectaculoase. Avem peste 100 de animale, zilnic, sterilizate. Asta înseamnă că într-o săptămână de lucru vom avea 700 de animale sterilizate”, spune Corina Grigore, administratorul Asociaţiei Ajutaţi-l pe Lăbuş.

Maratonul Sterilizărilor este suportat financiar de Fundaţia elveţiană Suzy Utzinger, care în urmă cu şapte ani a deschis singurul Spital al Animalelor Orfane din regiunea Moldovei.

sursa: C.Mazilu

„Noi avem de nouă ani un proiect în oraşul Galaţi. Am construit iniţial un adăpost pentru animal, ulterior am deschis spitalul animalelor orfane. Nu ştim dacă Galaţiul are cele mai multe animale care nu sunt sterilizate, însă cu siguranţă nevoia este mare aici. Am venit la acest maraton cu o echipă de 15 persoane, din Elveţia”, ne-a declarat Suzy Utzinger.

C.Mazilu

Medicii spun că sterilizarea este singura metodă pentru a stopa numărul animalelor nedorite şi abandonate pe stradă. Irina Corbu este medic veterinar în Bucureşti şi de câteva zile lucrează la foc automat, alături de echipa din Elveţia.

sursa: C.Mazilu

„Sunt extrem de multe cazuri, suntem foarte ocupaţi. Avem zile pline şi asta ne bucură. Astfel de acţiuni nu au loc doar în Galaţi, dar într-adevăr aici este nevoia uriaşă. Este un oraş mare, înconjurat de sate, sunt multe animale pe stradă. Din păcate, nu toţi locuitorii au posibilitatea financiară de apela la serviciile unui cabinet. Trăim vremuri tot mai grele, iar această campanie vine în întâmpinarea nevoii de a stopa reproducerea necontrolată a animalelor. Ne bucură faptul că gălăţenii au răspuns apelului”, spune Irina Corbu.

sursa: C.Mazilu

Reprezentanţii Spitalului Animalelor Orfane spun că sterilizarea la clinică nu se opreşte după acest maraton.

„Noi facem de ani bun sterilizări, pe baza de programare. Vom continua să ajutăm animale fără stăpân. De pe data de 20 iunie ne reluăm activitatea în mod obişnuit. De la deschidere şi până în prezent, la Spitalul Animalelor Orfane au fost tratate în jur de 9.000 de animale”, precizează Lillu Gal, managerul clinicii.

