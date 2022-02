Profesoară din Ucraina, fugită din calea războiului: „Am închis casa şi am lăsat tot în mâna Domnului”

Natalia Ursu este profesoară de limba română la Universitatea din Ismail şi am întâlnit-o în Vama Giugiuleşti. A plecat vineri dimineaţă de acasă, lăsând totul în urma sa. A mărturisit că merge la fiica sa care locuieşte în Braşov.

”Este groaznic să rămâi acolo. În oraş se aud exploziile, chiar nu departe de Ismail. Oamenii sunt chemaţi să se adăpostească. Am închis casa, animalele se vor hrăni singure, am lăsat tot în mâna Domnului şi am venit în România. E panică. Foarte multă lume pleacă. Cei din oraşele mari vin spre comunităţi, la sate unde au părinţi sau bunici ca să se adăpostească. La vama ucraineană bărbaţilor nu li se mai permite să iasă din ţară, doar celor în vârstă. Eu voi sta la fiica mea la Braşov”, a spus Natalia Ursu, profesoară de limba română din Ismail.

Natalia Ursu a venit împreună cu mai mulţi colegi de la Universitatea Ismail. Aceştia vor rămâne cazaţi la Galaţi, în căminele universităţii.

„Avem primii refugiaţi ucrainieni cazaţi în complexul studenţesc din cadrul Universitaţii din Galaţi! Îi sprijinim cu tot ce se poate: cazare, masă, produse de igienă, ajutor medical şi consiliere psihologică. Cei care vor să ni se alăture o pot face prin donaţii ce vor fi depozitate în cadrul Căminului C din Galaţi, str. Domnească, nr 155, unde am organizat un punct de colectare pentru aceşti oameni greu încercaţi”, a transmis prorectorul UDJ Galaţi, dr. Alexandru Nechifor.

Mobilizare pentru cazarea refugiaţilor ucraineni

Gălăţenii se mobilizează pe reţelele de socializare şi îşi oferă casele pentru a-i găzdui pe refugiaţi. De asemenea, mai multe hoteluri, pensiuni si restaurante oferă cazare şi masă gratuite cetăţenilor ucrainieni.

„Dragilor, în cazul în care cunoaşteţi ucraineni care sunt veniţi în Galaţi şi vor să mănânce sau să bea ceva, un ceai cald, o cafea, o ciocolata caldă etc, şi să mănânce o pizza, să-i îndrumaţi la noi la pizzerie, pe strada Navelor nr. 7. Nu le cerem niciun leu, doar să ne prezinte un act de identitate care să confirme că sunt din Ucraina”, este un mesaj de pe Facebook.

Administratorul unui hotel a anunţat că găzduieşte gratuit refugiaţi ucraineni pentru o seară şi le va oferi şi o masă caldă. „Dacă vreodată va începe războiul în ţara mea, mi-aş dori că soţia mea şi copilul meu, dacă reuşesc să treacă graniţa într-o ţară unde domneşte pace,a să fie găzduiţi măcar o seară într-o locuinţă sigură. Am luat decizia ca la Hotelul Restaurant Andra, din Tecuci, în limita locurilor disponibile, să găzduim gratuit refugiaţi ucraninieni FAMILIE CU COPII pe baza actului de identitate. Vom oferi pe rând câte o seară de cazare şi o masă caldă familiilor cu copii ucrainieni ce sunt în trecere prin oraşul Tecuci. Dacă auzi o familie de refugiaţi ucrainieni care are nevoie de adăpost, trimite-i la noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi!”, este mesajul transmis de managerul hotelului restaurant Andra din Tecuci.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Război în Ucraina. Tancurile ruseşti au intrat în capitală. Ruşii îl caută să-l elimine pe preşedintele Zelenski VIDEO