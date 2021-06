Povestea de succes a unui apicultor cu grup de Facebook şi canal Youtube cu peste 20.000 de urmăritori VIDEO

Iulian Bobocea, 43 de ani, a moştenit pasiunea şi dragostea pentru albinărit din casa părintească. Tatăl lui a crescut albine, iar Iulian îşi aminteşte că în copilărie mânca miere cu lingura. Şi fraţii lui se ocupă de albinărit.

GALERIE FOTO

„Am moştenit această pasiune de la părinţi. Noi am fost şapte băieţi şi patru fete acasă. Părinţii s-au ocupat cu albinăritul, cu agricultura, aveau 120-170 de familii albine. Din casa părintească nu a lipsit niciodată mierea de albine. Şi noi, copiii, ajutam părinţii la albinărit. Pe vremea aceea nu erau tablete, nu erau telefoane. Ne trimiteau la păscut vacile, la îngriit albinele. Asta făceam toată ziua”, povesteşte Iulian Bobocea.

A lăsat viaţa de la oraş pentru apicultură

Iulian şi soţia sa, Iuliana, au decis să renunţe la locurile de muncă din municipiul Galaţi şi să se retragă în satul natal, Cudalbi. Şi-au cumpărat o casă şi s-au apucat de albinărit. Primii ani au fost mai grei, însă cu răbdare şi muncă au reuşit să pună pe picioare o afacere. Începutul nu a fost deloc uşor.

Sursa FOTO: Arhiva personală Iulian Bobocea

„Eu am lucrat o perioadă angajat pe salariul minim pe economie. Apoi, la o fundaţie pentru copii la un atelier de tâmplărie, îi învăţam să facă lucruri practice, folositoare în viaţă. Soţia era agent comercial la un magazin. La un moment dat, mi-am dat seama că îmi doresc să fac altceva. Am început această îndeletnicire, de care eram pasionat şi pe care parţial o ştiam de la părinţi. Am mers în satul natal Cudalbi, unde ne-am cumpărat o casă.

Am început cu 32 de familii de albine care mi-au fost donate de familie. Primii ani au fost mai grei deoarece aveam cunoştinţe puţine despre albinărit. În copilărie eram ajutor tatei. Atunci când eşti tu direct responsabil, lucrurile se shimbă total. Trebuie să înveţi, să fii autodidact, să iasă treaba excelentă. Nu prea îţi permiţi să ai pierderi”, spune Iulian.

Sursa FOTO: Arhiva personală

Apicultura se învaţă cel mai bine din propriile experienţe, chiar dacă uneori mai sunt şi poticneli, spune Iulian Bobocea. De mare ajutor i-au fost, însă, şi sfaturile primite de la tatăl şi fraţii săi, şi ei apicultori.

„De pildă, mi-aduc aminte de o întâmplare din primii ani de albinărit. Am mers cu stupii la rapiţă şi tocmai stropise elicopterul cu insecticid. Am închis repede albinele ca să le protejez, însă atunci mi-a murit o familie de albine. Din momentul acela, am înţeles că trebuie să aibă o aerisire şi apă, pentru situaţii de urgenţă. Ele s-au sufocat, de fapt, de căldură”, spune apicultorul.

Cine se aşteaptă să se îmbogăţească după doar câţiva ani, greşeşte total. În apicultură este nevoie de investiţii în echipamente, unelte de specialitate, iar Iulian ştie mai bine ca oricine lucrul acesta. Cu primii bani obţinuţi şi-a mai cumpărat un pavilion apicol, pentru a transporta stupii. Ulterior, a ajuns de la 32 de familii, la 76. „A trebuit să treacă vreo cinci ani pentru a reuşi să fac o apicultură mai performantă. Distribuţie făceam în oraş. Prima dată, am vândut miere la cunoştinţe, prieteni. Am primit recomandări şi aşa oamenii au început să aprecieze produsele noastre”, spune apicultorul.

Anul 2020: prost pentru apicultură, excelent pentru vânzări

Din cauza condiţiilor meteorologice neprielnice, anul 2020 a fost unul prost. Dovada că apicultura poate fi o loterie. „Depindem mult de vreme. Anul trecut a fost cel mai prost. În perioada salcâmului a bâtut vântul şi a plouat. Când a fost vremea bună, pământul a fost uscat, floarea nu a avut nectar din cauza secetei. Anul acesta are nişte semne bun, este umiditate în sol, acum să sperăm să fie vreme bună pe timpul salcâmulului. Dacă vremea este bună, avem miere. De aceea, spunem că apicultura este o loterie”, susţine Iulian.

sursa: Arhivă Personală

Mai multe de jumătate de an, Iulian este plecat cu rulota şi stupii în diverse locuri din ţară pentru ca alibienele să culeagă cel mai bun nectar: în Vrancea, atunci când înfloreşte rapiţa, apoi în pădurile de salcâm şi tei. De mare ajutor îi este şi Iuliana. „Soţia este ajutorul meu de nădejde. Ea mă sprijină în tot ceea ce fac şi nu aş fi reuşit fără ea”, adaugă apicultorul.

Deşi producţia de miere de albine nu a fost bună anul trecut, pandemia COVID nu a afectat nicidecum vânzările. Din contră, produsele apicole au fost la mare căutare. Mai mult ca în alţi ani, oamenii au cumpărat miere şi produse din miere.

Sursa FOTO: Arhivă Personală

„La noi au crescut vânzările de produse apicole. Oamenii au cumpărat miere, propolis, tinctură de propolis, fagure, căpăceală şi polen. Toate sunt pentru imunitate. Noi avem la vânzare miere polifloră, de tei, de rapiţă, salcâm cu tei în amestec, miere de fâneaţă, miere de zmeură, fagure, căpăceală, miere de amorfă culeasă de pe malul Dunării din zonele mlăştinoase, miere de pomi fructiferi, miere de coriandru, mierea de mană şi miere de salcâm. Cea mai caltitativă miere este mierea de mană. Conţine multe substanţe nutritive, are vitamina C, este antioxidantă. Noi folosim mierea la ceaiuri şi la lapte. Mai mănânc pâine cu unt şi miere. Nu am probleme de sănătate, nu am avut Covid, mă imunizez cu produse sută la sută naturale”, spune Iulian.

Muşteriii îi găseşte pe Facebook şi Youtube

Produsele lui Iulian Bobocea sunt naturale sută la sută, iar de-a lungul anilor a reuşit să îmbine tradiţia cu inovaţia. Mai mult, crescătorul de albine este în pas cu vremurile şi, mai ales cu tehnologia. Şi-a creat un grup de Facebook cu clienţi fideli, dar are şi un canal Youtube cu peste 450 de filmări în care oferă sfaturi pentu creşterea albinelor, canal urmărit de 20.000 de oameni.

„Prima dată, nu am ştiut ce este Youtube, m-a ajutat un băiat care mi-a fost ajutor la stupi. Am pus un filmuleţ mai mult din joacă. La un moment dat, mi-a spus un nepot al meu că am sute de vizualizări şi abonaţi. Acum am ajuns la 20.000 de abonaţi. Am început să dau câteva lecţii, sfaturi, celor pasionaţi de apicultură. Oamenii îmi scriu că s-au apucat de apicultură datorită mie. Mă bucur că pot fi de folos. Fac totul gratis, nu am luat niciodată bani. Pe grupul de Facebook ne caută lumea pentru comenzi. Le livrăm la domiciliu, mă ajută mult soţia cu clienţii, cu telefoanele. La târguri nu merg, deşi sunt invitat tot timpul”, adaugă Iulian Bobocea.

sursa: Arhivă Personală

Vă recomandăm să mai citiţi:

Renumitele roşii de Matca lipsesc încă de pe mesele românilor din cauza vremii:„Nu a fost aproape deloc soare”