Povestea înduioşătoare a lui Bobiţă, câinele din Vaslui rămas singur în pandemie. O familie din Germania îl vrea

Bobiţă are 12 ani şi a devenit cunoscut fiind salvat în starea de urgenţă dintr-un cătun din Vaslui. Stăpânii lui au murit în urmă cu mult timp, iar el a rămas să păzească gospodăria.

O dată pe săptămână, o rudă a foştilor stăpâni se ducea să-i ducă de mâncare, însă din cauza restricţiilor din starea de urgenţă, femeia nu a mai ajuns deloc la el. Aşa a rămas Bobiţă singur pe lume, fără hrană şi apă. El a fost salvat într-o stare jalnică de Asociaţia pentru Protecţia animalelor din Ajutaţi-l pe Lăbuş din Galaţi, care l-a îngrijit şi i-a căutat o familie.

GALERIE FOTO CU BOBIŢĂ

„Pe Bobiţă l-am salvat din judeţul Vaslui, după ce doamna care îl îngrijea nu a mai reuşit să ajungă la el aproximativ o lună, din cauza restricţiilor de circulaţie impuse de starea de urgenţă. Se întâmpla anul trecut în aprilie.

Stăpânii lui Bobiţă au murit de bătrâneţe, iar el a rămas în gospodărie, să le păzească munca de o viaţa. Nu a avut loc în casa nimănui şi nici în inima vreunui vecin, să-i poarte de grijă.

Am aflat de povestea lui şi am mers 360 de kilometri până la el. Răguşit, slăbit, aproape resemnat, Bobiţă m-a lătrat şi a venit încet spre mine. Bucuria a fost de nedescris, şi acum pare un vis. De un an locuieşte în adăpostul nostru”, povesteşte Corina Grigore, administratorul Asociaţiei „Ajutaţi-l pe Lăbuş”.

Sursa: Asociaţia „Ajutaţi-l pe Lăbuş”

Deşi este un câine bătrân şi cu câteva probleme medicale, o familie din Germania a rămas impresionată de povestea lui şi a decis să-l adopte.

„I-am promis atunci când l-am salvat că nu va mai fi hulit de nimeni şi nu va mai suferi de foame niciodată. De când este la noi în adăpost, ne-am îngrijit să aibă zile liniştite, aşa cum merită orice suflet. Este un câine bătrânel, însă tare bun, care merită să aibă parte de iubire şi de un cămin aşa cum ne dorim pentru toţi căţeii din adăpost. Fericirea lui a venit de departe, din Germania”, spune Corina Grigore.

Sursa: Asociaţia „Ajutaţi-l pe Lăbuş”

Dacă până anul trecut, de la adăpostul de animale „Ajutaţi-l pe Lăbuş” din Galaţi plecau spre adopţie 8 câini, lunar, acum numărul s-a triplat. De la începutul anului au fost adoptaţi 52 de câini. Animalele au plecat în Belgia, Anglia, Scoţia, Germania, Elveţia şi Anglia.

„Străinilor le plac mult câinii noştri pentru că sunt docili, sociabili şi prietenoşi. Cei din afară nu sunt pretenţioşi deloc. Nu vor câini de rasă. Ei adoptă chiar şi căţei bătrâni şi orbi.

Bobiţă va pleca în curând în Germania şi ne bucurăm tare mult pentru el. Noi ţinem în permanenţă legătura cu familiile adoptatoare, ne trimit poze cu căţeii”, ne povesteşte Ana Tătaru, voluntar la „Ajutaţi-l pe Lăbuş”.

Sursa: Asociaţia „Ajutaţi-l pe Lăbuş”

Înainte să plece în străinătate, câinii din adăpost primesc carnet de sănătate, sunt vaccinaţi, cipaţi, sterilizaţi şi deparazitaţi.

Vă recomandăm şi:

Povestea „Indianului”, motanul terapeut care ajută animalele să treacă peste traumele suferite FOTO