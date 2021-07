Mama elevei care a primit nota 3 la Evaluare: „Am fost şocaţi. Fetiţa repeta într-una «Asta nu e nota mea!»”

Maria Alexia este absolventă a Şcolii nr. 28 din Galaţi, una dintre unităţile de învăţământ de elită din oraş. Ea a primit nota 3 la Matematică, la Evaluarea Naţională, iar după contestaţie a primit cu cinci puncte mai mult, ajungând astfel la 8,25. La Limba şi literatura română a primit nota 8,90.





Mama fetei ne-a mărturisit că au fost şocaţi de nota primită, crezând iniţial că au greşit codul.







„Fetiţa mea a fost mereu un copil de 9 şi 10, cuminte, bun, muncitor, care nu a pus niciodată probleme. De asta şocul a fost, probabil, şi mai mare. Când a ieşit din examen, ştia cu aproximaţie ce notă va obţine. S-a consultat şi cu doamna profesoară de matematică. Ştia unde a greşit, nu s-a aşteptat să primească nota 3. Am fost şocaţi, am simţit că ne fuge pămânul de sub picioare. Iniţial am crezut că am băgat alt cod, am repetat de mai multe ori operaţiunea. Fetiţei nu îi venea să creadă. Doar afirma: asta nu e nota mea, asta nu e nota. A fost o traumă. Şocul şi emoţiile au fost foarte mari”, povesteşte Roxana Necula, mama elevei.