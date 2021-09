Festival de rock la cel mai nou aquapark din România. Care sunt surprizele pregătite de organizatori

Concertele vor începe zilnic de la ora 18.30, iar accesul publicului se va face începând cu ora 17.30. Biletele la festival au preţul de 108 lei (abonament), 54 lei (bilet pe zi - preţ întreg) şi 32,40 lei (bilet pe zi - preţ redus) şi se pot achiziţiona de la Casa de bilete a Teatrului Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” (telefoane 0236465599, 0753312308), precum şi online din reţelele BLT.RO şi IABILET.RO.



Programul integral de concerte este următorul:

Vineri - 17 septembrie: Jurjak, Via Dacă, TMM, Robin and the Backstabbers şi Cargo

Sâmbătă - 18 septembrie: Over, E.M.I.L., Cuibul, Lupii lui Calancea şi Alternosfera

Duminică - 19 septembrie: Florin Chiriac and the Hippie Band, Toulouse Lautrec, byron,Coma Subcarpaţi

Conform normelor în vigoare, accesul va fi permis exclusiv persoanelor vaccinate cu ambele doze, care au împlinit 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare anti-COVID-19, sau persoanelor care prezintă dovada unui test RT-PCR NEGATIV efectuat în urmă cu maxim 72 ore sau test ANTIGEN RAPID efectuat în urmă cu maxim 24 de ore, sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare, test care să dovedească prezenţa anticorpilor efectuat cu maxim 14 zile anterior evenimentului).

Aceste documente vor fi verificate obligatoriu la intrare. Copiii sub 18 ani sunt exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale.

Primăria municipiului Galaţi a alocat 500.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment.

Mai multe detalii pe pagina oficială: https://www.facebook.com/RocklaDunare/.

Aquapark-ul de la „Plaja Dunărea” a fost deschis pe 31 iulie, investiţie de 6 milioane de euro realizată de Primăria Galaţi. Plaja are toboganul cu cea mai mare cădere de apă din România şi, probabil, din sud-estul Europei, are un bazin cu valuri, dar şi beach baruri şi o zonă destinată organizării evenimentelor. De asemenea, este dotată cu umbrele, şezlonguri (aproximativ 600 de bucăţi), hamace, perne puf pentru plajă, colace single şi duble. S-au amenajat 120 de locuri de parcare şi s-au înfiinţat două linii speciale de autobuz.

