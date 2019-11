Fata care a dat pantofii cu toc pe bocancii de la SMURD. „Sunt tipul de persoană născută să ajut“

Andreea Bute, o tânără de 21 de ani din Galaţi, a fost fascinată dintotdeauna de intervenţiile pe care le fac medicii şi paramedicii pentru a salva vieţile celor implicaţi în diverse situaţii de urgenţă, de la accidente rutiere până la incendii. Şi-a dorit să facă parte din rândul celor care se confruntă zilnic cu situaţii de viaţă şi de moarte, unde trebuie să iei decizii în doar câteva secunde, iar de acestea depind vieţile victimelor.

Recent, şi-a văzut visul transformat în realitate, după ce s-a înscris în programul „Salvator din pasiune“ în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi a absolvit modulul de iniţiere predat de formatorii din cadrul SPIRC (Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor), participând în paralel la numeroase intervenţii pe ambulanţa SMURD, unde activează în prezent ca voluntar.

Îşi stăpâneşte emoţiile

Ne-a povestit cum au schimbat-o intervenţiile la care a participat şi ce satisfacţie ai când salvezi viaţa unui om. În prezent, urmează un curs de prim ajutor si descarcerare. În acelaşi timp, se pregăteşte zilnic pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri pompieri de la Boldeşti, judeţul Prahova.

„Am urmat cursurile unei şcoli postliceale de asistenţă medicală. În fiecare an, am efectuat stagiul practic la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, unde pasiunea pentru urgenţele medicale mi s-a dezvoltat constant. Cu timpul, au început să mă intereseze cazurile mai complicate, mai serioase, din care simt că învăţ mereu. Acum, fiind în anul terminal, am ales să merg în continuare pe acest drum si am devenit voluntar din pasiune în cadrul SMURD. Sunt tipul de persoană născută să ajut, o persoană puternică emoţional, care reuşeşte să se detaşeze de suferinţa pacientului, asta pentru a-l ajuta“, povesteşte Andreea cum a pornit pe acest drum.

Este impresionată de fiecare caz la care participă şi a învăţat cu fiecare intervenţie să îşi stăpânească emoţiile şi să se adapteze pentru a putea oferi ajutorul medical de care victimele au nevoie. „Majoritatea intervenţiilor mă impresionează şi mă provoacă să îmi dezvolt abilităţile. Am învăţat că datoria faţă de semenul în nevoie este mai importantă, aşa că îmi stăpânesc mai bine emoţiile. Alături de echipa cu care lucrez, am învăţat să mă adaptez în diferite condiţii şi situaţii de urgenţă, să îmi menţin calmul şi răbdarea indiferent de circumstanţe“, descrie tânăra transformările prin care a trecut.

Ture epuizante la SMURD în locul ieşirilor cu prietenii

Prietenilor ei li s-a părut ciudat la început că preferă să plece la o intervenţie complicată cu SMURD decât să iasă cu ei în oraş şi să se relaxeze. Deşi are doar 21 de ani, Andreea a ajuns la acea maturitate mentală şi emoţională care îi permite să pună interesele pacienţilor mai presus de cele personale.

„Pentru mine, voluntariatul în cadrul SMURD este o pasiune, ceea ce mă determină să fiu mult mai calculată şi să îmi respect turele, fie ele grele sau uşoare. Da, într-adevăr, este multă muncă de teren, este o muncă imprevizibilă, nu am de unde să ştiu dacă tura va fi uşoară sau grea. Niciodată nu ştiu dacă voi intra într-o casă, într-un bloc sau pe stradă şi nici cu ce mă voi întâlni acolo. Cu toate acestea, am încredere în echipa mea şi stiu că împreună vom găsi o cale de a oferi ajutorul care ni s-a cerut. Cred că ieşirile în oraş cu prietenii pot fi replanificate, în schimb nevoile pacienţilor şi datoria de salvator nu pot fi neglijate sau amânate“, mărturiseşte Andreea.

Motivaţia care stă în spatele acestei munci titanice, ce presupune un sacrificiu personal pe care puţini tineri sunt dispuşi să îl facă, este una nobilă: dorinţa de a-ţi ajuta semenii şi de a le induce un sentiment de siguranţă, mai ales după ce au trecut printr-un eveniment traumatizant. „Fiecare intervenţie la care particip aduce un plus de experienţă în pregătirea mea, ceea ce mă motivează sa fiu mai implicată în fiecare nou caz. O altă motivaţie ar fi satisfacţia pe care o am atunci când ajut un pacient şi reuşesc sa îi induc o stare de linişte şi siguranţă“, rememorează tânăra voluntar momentele pe care le-a trăit în situaţiile de urgenţă la care a participat.

Bucuria din ochii pacienţilor

Munca unui paramedic pe ambulanţa SMURD presupune un cumul de calităţi mentale, emoţionale şi fizice, pe care puţini dintre cei care şi-ar dori să activeze în branşă le îndeplinesc. Astfel, pe lângă manevrele de prim ajutor pe care Andreea le stăpâneşte foarte bine, capacitatea de adaptare la fiecare caz la care intervine este esenţială.

„Fiecare caz are elementul lui surpriză, care creşte complexitatea intervenţiei, e nevoie de atenţie sporită la mediul în care are loc intervenţia, tipul de pacient cu care interacţionez – fie el conştient sau nu –, vremea şi mulţi alţi factori ce pot îngreuna sau uşura cazul. Totul este imprevizibil, ceea ce ne determină să fim mereu atenţi unul la celălalt şi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Asta pentru siguranţa pacientului, cât şi a noastră ca salvatori“, povesteşte tânăra.

La finalul unei zile epuizante, nu rămâne decât satisfacţia că a salvat vieţile unor oameni şi bucuria care li se citeşte pacienţilor în ochi după ce ştiu că au depăşit o situaţie complicată, în care viaţa lor a depins de deciziile pe care Andreea şi colegii ei le-au luat în fracţiuni de secundă. „Am învăţat să îmi controlez emoţiile şi unul dintre sentimentele resimţite după o tură pe ambulanţa SMURD este mândria că am reuşit să ajut, atât cât a fost nevoie, un om aflat într-un impas al vieţii“, spune Andreea.

Înfruntă provocările din cursa contra morţii

Când a ales să devină voluntar la SMURD ştia că va trebui să evolueze pe toate planurile pentru a face faţă provocărilor. În timp, a ajuns să se detaşeze de emoţiile care o încercau iniţial şi chiar să îşi depăşească oboseala pentru a se concentra pe nevoile pacienţilor. În multe cazuri, este într-o cursă contracronometru cu moartea, pentru că victimele cărora le acordă primul ajutor sunt într-o stare critică, iar provocarea pentru tânăra voluntar este să le stabilizeze funcţiile vitale până ajung cu ambulanţa la spital, unde primesc asistenţă medicală de specialitate.

Colegii săi de la SMURD cred că Andreea reprezintă o combinaţie de calităţi, printre care se numără forţa mentală şi emoţională, curajul, devotamentul şi profesionalismul, fără de care nu poţi face parte dintr-o echipă de elită care zilnic salvează vieţi. Andreea îşi doreşte acum să îşi finalizeze studiile şi să profeseze în cadrul SMURD ca asistent medical pentru a-şi transforma pasiunea în profesie.