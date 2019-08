Drama unor copii părăsiţi de mamă, care dorm sub cerul liber după ce tatăl a fost dat afară din casă de Primărie. „Ce să fac? Nu am avut bani să plătesc chiria“

Familia Ghinea trece, de câteva zile, prin momente grele. David (7 ani) şi Mădălina (10 ani) dorm sub cerul liber alături de tatăl lor. Asta după ce Primăria Galaţi i-a evacuat din locuinţa socială în care stăteau în cartierul Micro 17 din Galaţi.

”Ce să fac? Nu am mai avut bani să plătesc chiria. S-au acumulat datorii şi m-am trezit cu executorul judecătoresc la uşă. Am salariul mic. Din ce am, le cumpăr la copii de mâncare şi ce mai trebuie. Nu am mai avut bani şi de chirie. Când aveam, plăteam. Acum am ajuns ai nimănui”, ne-a declarat Raul Bogdan Ghinea (43 de ani), tatăl copiilor.

De parcă nu ar fi fost de ajuns, mama copiilor i-a abandonat. Femeia pleacă frecvent din ţară, iar când revine cheltuie alocaţia copiilor la jocuri de noroc. Atât tatăl, cât şi mama micuţilor au fost crescuţi la un centru de plasament din Galaţi.

”Tatăl ţine şi locul mamei care se comportă iresponsabil. Pleacă din ţară frecvent, iar când revine nu se implică în creşterea copiilor. Situaţia lor, în momentul de faţă, este una foarte grea. Au fost evacuaţi dintr-o locuinţă socială pentru că nu şi-au mai permis plata chiriei. Tatăl are un salariu foarte mic, din care plăteşte cheltuielile de întreţinere ale copiilor şi nu îi mai ajung banii şi pentru altceva. Copiii vin la noi de câţiva ani şi le cunoaştem foarte bine situaţia. Sunt foarte buni, au rezultate bune la şcoală şi merită să li se acorde o şansă în viaţă, ca de altfel oricărui copil din această ţară”, ne-a declarat Mariana Robea, directorul fundaţiei ”Familia” din Galaţi.

David şi Mădălina nu îşi doresc altceva decât să aibă un loc unde să îşi facă lecţile şi să stea împreună cu tatăl lor. Primesc o masă caldă pe zi la fundaţia ”Familia” şi un pachet, dar nu este suficient. De multe ori, ajung la mila trecătorilor care se îndură să le dea câte ceva de mâncare.

Tatăl lor mărturiseşte cu lacrimi în ochi că speră să găsească un adăpost până la venirea sezonului rece şi speră ca până atunci copiii să nu se îmbolnăvească din cauza condiţiilor precare în care trăiesc. Cine doreşte să îi ajute, poate suna la telefonul 0749.097.133 (persoana de contact-Mariana Robea).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: