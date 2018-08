Cum a ratat o fetiţă de 13 ani o tabără la mare din cauza unor dispute politice. Directorul şcolii: „Eu am pus-o pe listă, dar primarul a scos-o“

Iniţial, spun părinţii fetei, eleva era pe lista cu cei 15 copii care urmau să ajungă pe la mare în perioada 18-22 august, dar numele ei ar fi dispărut mai apoi de acolo, fiind înlocuită cu un copil cu o medie generală cu 10 sutimi mai mică.



Bazele acestui scandal au fost puse, susţine mama fetei, în data de 17 iulie 2018, atunci când consilierul local Adrian Sorin Pîrvu (PNL) a făcut o cerere la Primăria Munteni pentru a-i fi pusă la dispoziţie sala de sport în vederea organizării unei competiţii de mini-fotbal pentru copiii şi tinerii din comună.

Primarul Dănuţ Oprea (PSD) nu a dat niciun răspuns, iar pe 20 iulie, ziua în care era programată competiţia, a pus un paznic şi un poliţist la uşă şi a interzis accesul celor peste 100 de tineri adunaţi. Argumentul invocat: terenul este în pregătire să intre în reparaţie. „Dar acolo s-a jucat fotbal şi cu o seară înainte, dar şi în serile următoare. Numai noi am avut interzis”, a declarat consilierul liberal, care a dezvăluit toată tevatura pe contul său de Facebook.

Ulterior, tinerii au decis să-şi desfăşoare competiţia pe terenul de fotbal al comunei (unde au improvizat un teren de dimensiuni mici), însă organizatorul a fost amendat de Primărie, după 11 zile, cu 2.000 de lei, pe motiv că „a desfăşurat o adunare publică fără autorizaţie”.

Parte din procesul verbal de amendă dată consilierului de la Munteni FOTO Adrian Pîrvu

Consilierul Sorin Adrian Pîrvu este primul şi singurul locuitor al comunei amendat anul acesta, dovadă fiind procesul-verbal cu nr. PCM 0000001, iar de constatarea „infracţiunii” s-a ocupat un agent pe nume Turcu Marin, care şi-a primit prima legitimaţie de serviciu chiar în ziua scandalului, adică pe 20 iulie 2018.

Părinţii Larisei V. au comentat pe Facebook la incidentul cu turneul de fotbal, făcând aprecieri nu tocmai măgulitoare la adresa deciziei primarului Dănuţ Oprea. Acesta ar fi motivul, susţine mama fetei, pentru care fiica ei a dispărut de pe lista cu copiii care merg în tabără, fiind înlocuită cu un alt copil, care avea media generală cu 10 sutimi mai mică.

Chestionat în legătură cu motivul pentru care Larisa a fost dată deoparte, directorul Şcolii gimnaziale din Munteni, profesorul Claudiu Ghiţă, a declarat că vina nu-i aparţine. „Eu am pus-o în listă, aşa cum era normal după medie, dar cei de la Primărie a scos-o. Cum cine de la Primărie? Primarul!”, a spus declarat profesorul.

Ce spune primarul

Informaţia este contestată categoric de primarul Dănuţ Oprea. „Nu este adevărat. Aici avem de-a face cu un scandal politic. Listele respective sunt făcute de şcoală, iar premiile sunt date tot de cei de acolo. Noi nu avem nicio treabă cu aceste premii, iar eu personal nu cunosc să existe vreun regulament care să stabilească condiţiile de acordare”, a declarat primarul.

Bugetele şcolilor sunt alocate şi verificate de autoritatea publică locală. Afirmaţia primarului este contrazisă şi de Primăria Munteni pe pagina oficială de Facebook, postare care este redistribuită de edil în 9 august (adică a doua zi după ce a aprobat lista) pe pagina proprie de pe reţeaua de socializare. În respectiva postare se afirmă clar că „Primăria premiază şi anul acesta copiii cu rezultate bune la învăţătură”.

Informarea făcută de Primărie şi de primar pe Facebook FOTo Captură Facebook

Media 10 devine, pentru unii, 9,80

Într-o discuţie telefonică înregistrată între mama Larisei V. şi primarul Dănuţ Oprea, acesta invocă faptul că fetiţa a fost scoasă din listă pentru că doar cei cu media 10 beneficiază de premiul oferit de comună.

Ulterior, însă, directorii şcolii din Munteni a confirmat că printre cei 15 copii care au plecat la mare s-au numărat şi mai mulţi ale căror medii era sub 10, ba chiar elevul care a plecat pe locul alocat iniţial Larisei (care a obţinut media 9,90) a avut o medie mai mică decât acesta, respectiv 9,80.

Familia elevei nedreptăţite a anunţat că a formulat plângeri către Inspectoratul Şcolar şi către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. „Este strigător la cer ceea ce a făcut domnul primar. El este primarul tuturor locuitorilor comunei, nu doar al celor care au carnet de membru PSD. Sper ca autorităţile statului să-şi facă datoria”, a declarat mama fetiţei, care a decis să-şi ducă fetiţa la mare pe banii familiei.

Aveţi mai jos înregistrarea discuţiei dintre mama fetiţei şi primarul Oprea.

Stenogramă discuţie director-părinte

Mama fetiţei: Bună ziua. Mama lui Larisa vă deranjează...

Director şcoală: Sărut mâna.

Mama: Domnu' director, vreau să ştiu şi eu motivu, de ce nu mai merge fata, de ce nu mai merge în tabăra la mare?

Director şcoală: Nu v-am spus, doamnă, că aşa mi-au spus de la Primărie?

Mama: Păi şi de la primărie cine v-a spus?

Directorul şcolii: Primarul.

Mama: Primarul? Şi din ce cauză?

Director şcoală: A spus că aveţi nişte disensiuni. Aveţi nişte probleme… nu ştiu ce…

Mama: Ce problemă? Că eu nu am nicio problemă cu dânsul.

Director şcoală: Eu am avut bunăvoinţa, am trecut-o pe listă aşa cum am considerat de cuviinţă, dar mi-au spus că nu merge fata. (…) Noi, şcoala, suntem subordonaţi financiar primăriei. La bănuţi suntem la mâna lor. Din punct de vedere financiar, la bunuri şi servicii, suntem la mâna primăriei.

Înregistrarea discuţiei dintre mama fetiţei şi directorul Şcolii Munteni.