Publicistul Sorin Tudose, o nouă lucrare de excepţie despre oameni care au scris istoria Focşaniului FOTO VIDEO

Sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Unirea” Focşani a găzduit sâmbătă, 3 iulie, un eveniment special pentru oraşul Focşani şi anume lansarea celui de-al doilea volum al publicistului Sorin Tudose, “Oravetz - Povestea Ilustrată a unui Brand Focşănean”.

Un album de fotografii inedite care prezintă povestea celei mai importante farmacii care a existat în Focşani, dar şi a familiei Oravetz, cu patru generaţii de farmacişti, care a făcut istorie mai bine de 100 de ani.

Aşa cum a menţionat autorul, volumul apare la ceas aniversar, anul acesta împlinindu-se 180 de ani de când slovacul Ştefan Oravetz deschidea la Focşani farmacia care avea să-i aducă renumele.

Deşi spunem că lansarea albumului a fost un eveniment special, din păcate el nu a fost trecut în calendarul oficial al Zilelor Municipiului Focşani,

„Împlinim în perioada aceasta 159 de ani de la unirea administrativă a celor două oraşe: Focşani Moldova şi Focşani Muntenia. Îmi pare rău să spun, dar deşi graniţa aceea de pe Milcovel s-a desfiinţat, încă mai existe graniţe între noi. Există graniţe mentale, există între noi garduri de sârmă ghimpată, există acea graniţă între trecut şi prezent, există acea graniţă pe care Sorin a trecut-o pentru a găsi aceste poveşti frumoase şi graniţa decidenţilor din ziua de azi, care nu au inimă, nu au ochi pentru a scoate şi a pune in valoare istoria oraşului. Acest eveniment poate merita să fie pe primul loc în programul oficial al Zilelor Municipiului Focşani”, a spus Silvia Vrînceanu Nichita, moderatoarea manifestării.

Despre album şi fotografiile interesante pe care le-a găsit în el a vorbit şi Teodora Fîntânaru, scriitoare şi bibliotecar la Biblioteca publică.

„Ce m-a impresionat aici, este nu atât frumuseţea clădirii, nu atât apropierea ei de ceea ce urma să devină Palatul Administrativ, cât un element aproape banal şi anume faptul că ferestrele de la etaj sunt larg deschise. Ceea ce înseamnă un foarte frumos punct de plecare pentru orice fel de prezentare a unei familii. Aici, în caza Oravetz, se desfăşurau numeroase întruniri stilate, elegante ale protipendadei acelei vremi”, a descris Teodora Fîntînaru fotografia de pe coperta albumului.

Un alt invitat al autorului a fost profesorul Florin Roman, cel care a surprins demolarea farmaciei, dar şi a altor clădiri din oraşul vechi.

„Când a început demolarea oraşului, cam prin 1964, cel puţin în zona centrală, aveam şi un aparat de fotografiat şi am pozat cât am putut fără să mă gândesc decât la faptul că poate undeva, într-un sertar să existe imagini de altădată, ceea ce s-a şi întâmplat. Aceste imagini l-au captivat pe domnul Tudose şi a făcut din ele ceea ce vedem. Am fotografiat fără alt scop, ci de a culege ultimele imagini ale oraşului în care am copilărit şi mi-am făcut şcoala până la absolvire”, a spus Florin Roman.

Despre cum s-a născut volumul şi oamenii care l-au ajutat în acest demers a vorbit chiar autorul, Sorin Tudose, care astfel recidivează cu o nouă lucrare de excepţie.

„Multă lume se întreabă de ce un album dedicat unei singure familii, Oravetz. Ei bine, în aceşti ani de cercetare am găsit foarte multe fotografii valoroase cu această farmacie, faţada ei, interioare, toţi membrii familiei fotografiaţi de cei mai importanţi fotografi, foarte multe obiecte inedite şi documente ale familiei. Dacă toate aceste obiecte şi fotografii au scăpat din ghearele timpului, cine ştie cum, vreme de patru generaţii de Oravetz, plus încă două de Iordăchescu, moştenitori pe linie directă ai familiei Oravetz, am zis că ar fi păcat ca toată arhiva familiei să nu ajungă la publicul larg într-o variantă tipărită şi la moment aniversar”, a menţionat Sorin Tudose.

Albumul editat în condiţii grafice excelente este scos în Bucureşti, tot la editura NOI Media Print, colaboratorii mai vechi ai autorului care au realizat şi primul volum „Focşanii de altădată – O istorie ilustrată (1899-1941)”, tot la colaboratori vechi intrând şi Gabriela Drăghici, cea care s-a ocupat de traducerea în engleză a ambelor albume.

La evenimentul de astăzi au fost prezente şi câteva autorităţi, viceprimarul municipiului Focşani, Alexandra Tătaru, directorul Centrului Cultural Vrancea, Nausica Mircea, directorul Muzeului Vrancei, Valentin Muscă, dar şi prinţul Mihai Ghyka, alţi oameni de cultură şi numeroşi localnici dornici să afle poveştile din acest album.



Cine a fost familia Oravetz



În anul 1841, printr-un hrisov domnesc, la Focşani avea să se deschidă prima farmacie care a existat vreodată în zonă şi care avea să dăinuiască mai bine de un secol, până la venirea comuniştilor la putere.

Hrisovul, dat de domnul Moldovei, Mihail Sturza, consemna printre altele: “Aducându-ne la cunoştinţă că târgul Focşani, după populaţia de azi, are neapărat nevoie a se deschide încă o spiţerie, pe lângă acelea ce se găsesc, am primit înştiinţare că spiţerul Ştefan Oravetz are însuşirile cuviincioase şi fiind trecut prin cercetarea comisiei doctoriceşti, a cerut cu jalba a i se da voie a deschide şi a ţine spiţerie în acest oraş. Drept pentru care domnia noastră cu părintească îngrijire ce avem pentru sporirea a tot felul de industrii aducătoare de folos ţării, prin acest al nostru domnesc hrisov, dăm domnului Ştefan Oravetz dreptate a deschide şi a ţine spiţerie în târgul Focşani, scutit de orice dare, datoare fiind spiţeria doar a da doctorie fără plată la oamenii săraci”.

Farmacia a fost înfiinţată de Ştefan Oravetz, venit la focşani din Imperiul Austro-Ungar, un tip interesat de lumea medicinei, dar care s-a specializat în farmaceutică.

Născut în anul 1808, Ştefan Oravetz a făcut ucenicie la un celebru farmacist din Ungaria, de unde a obţinut şi diplomă eliberată de Universitatea Regală Pestană de Ştiinţe. Cum diploma nu-i permitea să profeseze în Imperiu, a ales să-şi deschidă afacerea farmaceutică la Focşani. Timp de mai bine de două decenii, farmacia care îi purta numele şi a funcţionat pe Strada Mare, ulterior mutându-se pe strada Centrală, unde farmacistul şi-a clădit un sediu propriu.

La parterul clădirii se afla farmacia, iar etajul era folosit ca locuinţă pentru farmacist şi soţia lui, Amalia, nepoata medicului personal al domnitorului Al. I. Cuza.

Ştefan Oravetz şi soţia sa au avut un băiat, Albert, care deşi şi-a pierdut părintele încă din adolescenţă a preluat şi dus mai departe tradiţia familiei. Timp de 46 de ani, din 1885 şi până în 1931, Albert s-a ocupat de farmacie, având o bună reputaţie dar contribuind şi la formarea unor noi farmacişti de clasă.

“Tanărul Albert face şcoala primară la Braşov, gimnaziul la Bratislava, restul studiilor făcandu-le în Bucureşti.

Din nefericire, îşi pierde tatăl la varsta de 14 ani, Ştefan Oravetz prăpădindu-se la 12 martie 1869 la doar 61 de ani. Cum Albert era minor la data respectivă, farmacia este arendată pe rand lui Ghedeon Sigmund, Anton Luide şi Frederic Remer. În 1885 conducerea farmaciei este preluată de Albert, acesta ocupandu-se de ea pană în penultimul an din viaţă, adică pană în 1931”, spune Sorin Tudose, autorul albumului.

După 1931, cu un an înainte de moartea lui Albert, farmacia a fost preluată de fiica lui, Alexandra Oravetz, devenită Alaci prin căsătorie. Aceasta era proaspătă licenţiată a Facultăţii de Farmacie şi a condus cu pricepere afacerea moştenită. În 1941, cu ocazia împlinirii unui secol de activitate a farmaciei, aceasta organizează o mare festivitate, pentru a cinsti memoria înaintaşilor.

"La 1841 deschide farmacia în Focşani şi anume în actualul local al restaurantului Vrancioaia. În acea epocă, pe cand în ţara noastră nu se găseau încă nici şcoli şi nici manuale de specialitate, farmaciştii aduceau cunoştinţele acestei ştiinţe de peste hotare, unde erau în continuă dezvoltare. Păstrăm de la bunicul o farmacopee Italiană din 1745 precum şi farmacopei germane şi austriece, de pe cari prepara el singur medicamentele. (…) Din arhivele vechi ce păstrăm încă, se constată cum bunicul aducea din Germania toate cele trebuincioase”, spunea celor prezenţi Alexandrina Oravetz.

Din păcate, Alexandrina a murit foarte tânără, în 1943. Fiica acesteia a devenit la rândul ei farmacist, dar naţionalizarea comunistă din 1948 a dus la dispariţia farmaciei, respectiv distrugerea tradiţiei.

