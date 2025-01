Xi Jinping încearcă să oprească atacurile armate. Ce sunt „crimele de răzbunare împotriva societății”

Liderul Chinei, Xi Jinping, dorește să pună capăt șirului de crime în masă care au șocat țara, astfel că a cerut guvernelor locale să ia măsuri pentru a preveni viitoare „cazuri extreme”, relatează AP.

Atacurile în care șoferii intră intenționat cu mașina în pietoni sau în care agresorii înjunghie oameni la întâmplare nu sunt un fenomen nou în China. Dar cea mai recentă creștere a numărului unor astfel de atacuri a atras atenția conducerii centrale.

Oficialii locali s-au grăbit să ancheteze disputele personale care ar putea declanșa agresiuni, de la probleme conjugale până la neînțelegeri privind moștenirea.

Pe de altă parte, o potențială imixtiune lărgită în viața privată a cetățenilor naște îngrijorări într-un moment în care statul chinez și-a întărit deja foarte mult controlul asupra tuturor aspectelor vieții sociale și politice ale națiunii din Asia de Est.

„Crime de răzbunare împotriva societății” este denumirea pe are o dau chinezii atacurilor armate.

Numai în noiembrie, au avut loc trei atacuri armate: un bărbat a dat cu mașina peste oameni la o școală primară din provincia Hunan, rănind 30 de persoane, după ce a avut pierderi de investiții. Un student care a picat examenul a înjunghiat și ucis opt persoane la o școală profesională din orașul Yixing. Cele mai multe victime, 35 de persoane, au rezultat în urma atacului unui bărbat care a intrat în mulțime în orașul Zhuhai, se presupune din cauza furiei declanșate de un divorț.

Deși identificarea cu precizie a motivației din spatele unor astfel de atacuri poate fi dificilă, aceasta are la bază un sentiment copleșitor de presiune în societatea chineză, spun experții.

„La suprafață, s-ar părea că responsabili ar fi factori individuali, dar vedem că există un fir comun”, a spus Wu Qiang, fost profesor de științe politice. „Acesta este, în opinia mea personală, faptul că fiecare persoană nutrește sentimentul că i s-a făcut o nedreptate. Ei au sentimentul profund că această societate este foarte nedreaptă, care a devenit insuportabil.”

Din 2015, poliția chineză a vizat avocații pentru drepturile omului și grupurile de advocacy non-profit, închizându-i pe mulți dintre ei, în timp ce îi ține sub supraveghere strictă pe alții, distrugând efectiv societatea civilă care a fost activă de la începutul anilor 2000 până în anii 2010.

De pildă, Wu a fost concediat de la Universitatea Tsinghua după ce a efectuat cercetări în timpul protestelor din 2014 din Hong Kong. El spune că ofițerii de poliție au fost prezenți în mod regulat în fața casei sale din Beijing încă de anul trecut.

Presa, înnăbușită

În urmă cu un deceniu, instituțiile de presă aveau posibilitatea să relateze despre un incident pe măsură ce avea loc și chiar să publice numele unui suspect. În prezent, a devenit un fapt rar.

În cele 24 de ore ce s-au scurs înainte ca autoritățile să facă public numărul de morți în atacul în masă din Zhuhai, cenzorii de stat s-au grăbit să elimine orice videoclipuri ale incidentului și conturile martorilor oculari distribuite online. În cazul atacului de la școala primară din Hunan, autoritățile au difuzat numărul răniților numai după pronunțarea sentinței judecătorești, aproape o lună mai târziu.

Un bilanț al atacurilor violente este public în alte țări; în particular, în SUA au avut 38 de crime în masă până acum în acest an, potrivit unei baze de date Associated Press. Dar, în China, lipsa datelor publice face dificilă înțelegerea tendințelor de ucidere în masă.

„Din 2000 până în 2010, au existat o mulțime de discuții, inclusiv cum îi ajutăm pe acești oameni făcând schimbări structurale pentru a diminua aceste riscuri, dar acum acestea nu mai există”, a spus Rose Luqiu, o fostă jurnalistă de la televiziunea Phoenix, deținută de stat și profesor asociat la Universitatea Baptistă din Hong Kong.

Luqiu e de părere că motivația guvernului de a impune cenzura are la bază convingerea că va împiedica astfel imitatorii să repete astfel de crime.

„Lucrurile vor deveni din ce în ce mai stricte”, a prezis ea. Din punctul de vedere al statului chinez, „singura metodă de a face față este întărirea controlului”.

Oficialii promit să înlăture riscurile

După atacul de la Zhuhai, Xi a cerut tuturor guvernelor locale „să consolideze prevenirea și controlul riscurilor la sursă, să prevină cu strictețe cazurile extreme și să rezolve conflictele și disputele în timp util”, potrivit agenției oficiale de știri Xinhua.

AP a găsit cel puțin o duzină de anunțuri guvernamentale locale, de la orașe mici la orașe mari, care anunță măsuri drept răspuns la atacuri.

În provincia estică Anhui, un lider al Partidului Comunist a inspectat o școală gimnazială, o secție locală de poliție și chiar depozitul unei fabrici de produse chimice, unde i-a îndemnat pe muncitori să „descopere orice risc ascuns”. El a spus că trebuie „să investigheze amănunțit și meticulos și să rezolve conflictele și disputele”, inclusiv în familii, mariaje și cartiere.

Poliția și procurorii au emis declarații similare.

Ministerul Justiției a promis că va preveni conflictele analizând disputele legate de moștenire, locuințe, terenuri și salarii neplătite.

Cu toate acestea, mulți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care vor fi detectate astfel de dispute.

„Cred că suntem la începutul unui cerc vicios”, a spus Lynette Ong, profesor la Universitatea din Toronto și autoare a cărții „Externalizarea represiunii: puterea de stat cotidiană în China contemporană”. „Dacă stingi conflictul în față, ți-ai imagina că sistemul va impune o mulțime de presiuni... asupra școlilor, întreprinderilor și fabricilor”.

Rădăcinile crimelor de răzbunare împotriva societății

S-au produs cel puțin 20 de astfel de atacuri în China în acest an, cu un bilanț de morți de peste 90 de persoane, se arată într-o analiză a Foreign Affairs asupra fenomenului.

Oficialii guvernamentali au numit aceste incidente „izolate” și au oferit explicații subliniind motivațiile individuale: de pildă, șoferul care a intrat cu mașina în mulțime în Zhuhai era nemulțumit de înțelegerea obținută la divorț. Dar, luate împreună, atacurile dezvăluie fracturi profunde în societatea chineză, alimentate de stagnarea economică, inegalitatea sistemică, imobilitatea și excluziunea socială.

Actele violente din China vizează adesea victime aleatorii în spații publice și uneori sunt demonstrative; cu alte cuvinte, scopul nu este de a realiza un obiectiv specific, ci de a atrage atenția societății.

Controlul strict din partea Partidului Comunist Chinez nu a făcut decât să agraveze problema. Violența stă la baza ordinii sociale a Chinei, iar atacurile de răzbunare împotriva atacurilor societății ar trebui înțelese parțial ca un răspuns la violența structurală comisă de statul însuși, inclusiv reducerea la tăcere a disidenței și alte strategii de control, cum ar fi politica copilului unic.

După atacul din Zhuhai, autoritățile locale au impus rapid o interdicție de relatare, au interzis doliul în public și au igienizat locul.

În ultimii ani, economia Chinei s-a străduit să îndeplinească aspirațiile unei populații din ce în ce mai educate. Se estimează că vor fi peste 12 milioane de noi absolvenți de universități în 2025, o supraofertă uriașă având în vedere rata șomajului în rândul tinerilor din țară de 18,8 la sută.

Lipsa oportunităților de angajare semnificative a creat limite pentru mobilitatea ascendentă. Volumul de muncă istovitor și diminuarea oportunităților de avansare au avut un impact psihologic asupra angajaților, în special asupra celor mai tineri. Drept răspuns, mulți tineri au îmbrățișat sfidarea pașnică, inclusiv prin mișcarea de a fi pasivi în fața competitivității, care a apărut la începutul anului 2020 și presupune renunțarea la carierele avansate (și chiar favorizarea muncii de jos), adoptarea unor stiluri de viață minimaliste și renunțarea la aspirațiile tradiționale precum căsătoria sau deținerea unei locuințe sau mașini personale, pentru a protesta împotriva presiunilor sociale care stimulează concurența necruțătoare și conformismul. Pentru alții, sfidarea a devenit mai puternică. Cercetătorii Ma Ziqi și Zhao Yunting au emis ipoteza că „excluziunea socială”, de la progresul financiar sau ostracizarea din cauza unei poziții socioeconomice, este un motor al răzbunării împotriva atacurilor societății, deoarece o astfel de excludere favorizează izolarea, resentimentele și disperarea.

Stagnarea economică nu face decât să pună paie pe foc. În China, creșterile atât ale PIB-ului, cât și ale salariilor încetinesc, iar costul locuințelor și al educației cresc.

De asemenea, criza economică a contribuit la exacerbarea inegalității. Cei mai bogați 1% din China controlează acum mai mult de 30 la sută din bogăția țării, în timp ce jumătatea inferioară a populației reprezintă doar șase procente - o imagine dură a polarizării resurselor într-o țară presupus comunistă care valorizează egalitatea și ceea ce PCC numește „ „prosperitate comună.”

Moștenirea violenței de stat are, de asemenea, un rol critic. Politica Chinei privind un singur copil, aplicată între 1980 și 2016, a perturbat dinamica familiei și a constat în metode coercitive, intruzive, inclusiv sterilizări forțate și avorturi.

Una dintre cele mai mari amenințări la adresa economiei Chinei de astăzi este dezechilibrul demografic profund care a rezultat: un număr mare de pensionari care depind de stat sau de copiii lor pentru sprijin și prea puțini cetățeni ce pot munci.

Statul a ignorat în mare măsură costurile umane pe termen lung ale politicii, inclusiv inegalitatea, neîncrederea adâncită în guvern și destabilizarea coeziunii societale și a ordinii politice. Chiar și după ce guvernul a anulat politica copilului unic, natalitatea și-a continuat scăderea rapidă, scăzând la jumătate între 2016 (18,83 milioane de nașteri) și 2023 (9,02 milioane).

Una dintre cele mai devastatoare consecințe este însă situația părinților shidu (doliu), care au suferit moartea prematură a singurului copil care le-a fost alocat în vechiul sistem și nu pot concepe altul. În fiecare an, peste 76.000 de părinți se alătură acestui grup, care se confruntă cu forme deosebit de acute de marginalizare. În cultura tradițională chineză, copiii oferă atât împlinire emoțională, cât și siguranță economică părinților în vârstă; ele conferă și valoare socială, a cărei absență poate duce la ostracizare. Aceste probleme sunt agravate de sprijinul inadecvat din partea statului Părinții în vârstă care au pierdut singurul copil sunt eligibili pentru o plată unică de aproximativ 4.600 USD, o fracțiune din sprijinul financiar pe care majoritatea părinților s-ar aștepta să îl primească de la urmașii lor.