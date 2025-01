Caz rezolvat după 52 de ani. O femeie dispărută a fost găsită în viață și sănătoasă

Misterul dispariției lui Sheila Fox la 16 ani, în Marea Britanie, a fost rezolvat după o nouă investigație a poliției.

O femeie care a dispărut în urmă cu 52 de ani a fost găsită în viață și sănătoasă după ce poliția a făcut publică o fotografie neclară, rezolvând unul dintre cele mai vechi cazuri de dispariție din Marea Britanie, scrie theguardian.com.

Sheila Fox, acum în vârstă de 68 de ani, a dispărut din Coventry în 1972, când avea 16 ani. La acea vreme, poliția West Midlands a declarat că locuia cu părinții ei și că ar fi putut avea o relație cu un bărbat. Ofițerii au declarat că au rămas deschiși, crezând că este posibil ca aceasta să se fi mutat din zonă.

Duminică, poliția din West Midlands a lansat un nou apel pentru a ajuta la găsirea lui Fox, publicând pe site-ul său și pe rețelele de socializare o fotografie a acesteia din jurul datei dispariției sale.

În câteva ore de la publicarea apelului, publicul a oferit informații, iar miercuri polițiștii au confirmat că Fox era în viață și se simțea bine. Ei au declarat că aceasta locuiește în altă parte a țării.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Suntem încântați să anunțăm încheierea uneia dintre cele mai îndelungate anchete ale poliției West Midlands privind persoane dispărute.

O singură fotografie a lui Sheila din jurul datei dispariției sale a fost găsită de ofițerii care investighează și publicată pe site-ul nostru și pe social media. În câteva ore de la lansarea apelului, membri ai publicului ne-au contactat cu informații care au condus echipa la ea.”

DS Jenna Shaw, din cadrul echipei de investigare a cazurilor nerezolvate, a declarat: „Am căutat prin toate dovezile pe care le-am putut găsi și am reușit să localizăm o fotografie a lui Sheila. Suntem o echipă mică de ofițeri și aș dori să recunosc munca DC Shaun Reeve, care a reușit să rezolve acest caz cu ajutorul publicului. Fiecare persoană dispărută are o poveste, iar familiile și prietenii lor merită să știe ce s-a întâmplat cu ei și, să sperăm, să fie reuniți cu ei.”