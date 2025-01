Într-un videoclip publicat pe TikTok, liderul local Alfred Simionis admite în fața președintelui PSD, Marcel Ciolacu, că partidul a redirecționat voturi pentru șeful AUR, George Simion, la primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 24 noiembrie.

UPDATE: Un politolog atrage atenția asupra necesității demisiei șefului PSD

„Ciolacu și Simonis au mărturisit că toate organizațiile PSD i-au dat voturi lui Simion. Dacă aș fi președinte, i-aș cere imediat demisia lui Ciolacu”, a scris vineri seara politologul Cristian Preda pe pagina sa de Facebook.

La minutul 1.40, Alfred Simonis, lider PSD, îi spune șefului președintelui de partid: „Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul II? Să Știi că toți i-am dat”.

Ulterior șeful Marcel Ciolacu a afirmat: „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

După acest schimb de replici în cazul alegerilor prezidențiale de anul trecut, cei doi continuă cu alte destăinuiri.

Marcel Ciolacu a ratat intrarea în turul II la votul de pe 24 noiembrie, la aproximativ 3000 de voturi, devenind primul lider PSD care nu a reușit să intre în cel de-al doilea scrutin în ultimii 35 de ani. Șeful PSD s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. George Simion s-a clasat pe locul patru.

