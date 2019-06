Motivul pentru care un primar din alte vremuri a vrut să pedepsească o directoare de şcoală cu un comportament „barbar“ în cimitir

Ca şi în zilele noastre, în anii de debut ai celui de-al Doilea Război Mondial notabilităţile locale şi oameni cu notorietate în oraş îşi plăteau tot felul de poliţe, folosindu-se de instituţii publice pentru a le rezolva problemele personale.

Din documentele de arhivă aflăm că în vara anului 1942 a fost înregistrat la Primăria Focşani o plângere care face trimitere la o aşa-zisă faptă reprobabilă, comisă de directoarea şcolii primare de fete, soţia unui cunoscut preot din oraş. Directoarea, care era şi învăţătoare la şcoala de fete, ar fi mers cu elevele sale în cimitirul oraşului, la cules de flori de tei.

În plângere se arată că groparii cimitirului au fost neplăcut surprinşi de invazia vizitatorilor, dar mai ales de modul cum directoarea a reacţionat când a fost acuzată că are un comportament „barbar” faţă de flori şi copaci.

“Groparii observând că culegerea florilor nu se face în mod raţional, ci chiar fiul doamnei învăţătoare se suia în copaci şi, rupând crengi mari cu flori ce le arunca copiilor jos, a pus în vedere doamnei învăţătoare că dacă se mai continuă a se culege florile în mod barbar va raporta aceasta domnului primar. Însă doamna a apostrofat personalul cimitirului, zicând între altele «nu am nevoie de primar şi primărie, domnul primar să-şi vadă de treaba lui; eu am ordin de la minister şi fac ce vreau». În această situaţie, am onoarea a raporta cele petrecute şi vă rugăm să binevoiţi a dispune să se încheie proces-verbal de către circa de poliţie respectivă, pentru distrugerea arborilor”, se arată în documentul semnat de şeful biroului de stare civilă din Primăria Focşani, P. Georgescu.

Pe baza acestei reclamaţii, care nu a mai ajuns însă şi la poliţie, Inspectoratul Şcolar a întreprins o anchetă împotriva directoarei, din care a rezultat că femeia nu este nici pe departe aşa de vinovată cum se spune, groparii cimitirului negând că i-au adus astfel de învinuiri.

„Într-adevăr sunt rupte crenguţe mici şi câteva crengi de tei mai mari, însă n-au fost rupte de elevele şcoalei, ci de un om pe care nu-l cunoaşte, care era suit în copac şi a rupt câteva crenguţe, pe care le-a dat fetelor să culeagă flori. Flori de tei n-au cules numai elevele şcoalei, ci şi elevi de liceu şi particulari învoiţi de d-l P. Georgescu şeful biroului stării civile Focşani”, se arată în raportul de la inspectorat semnat de subinspectorul şcolar Gh. Mihăescu.

Cu ocazia anchetei, s-a aflat că între primarul oraşului şi preotul Holban, şoţul directoarei, exista un conflict mai vechi, tot în chestiunea cimitirului, pentru care ajunseseră la instanţă, astfel că s-a apreciat că reclamaţia şefului de birou ar fi avut scopul de a lovi indirect în preot.

Din documente rezultă că atât preotul cât şi primarul aveau ceva de împărţit, în sensul că edilului nu-i convenea deloc că pe terenurile libere ale cimitirului şi şcolii s-a plantat lucernă.

“În suprafaţa de 2.400 mp, proprietatea comunei, este cultivat de doamna Holban, directoarea şcoalei de fete, Nr. 3, în majoritate cu lucernă, în loc să fie cultivat cu zarzavat necsar cantinei şcolare”, era supărarea primarului de la acea vreme.

