Ministrul pentru relaţia cu Diaspora, reacţie virulentă după avansarea jandarmului care a condus violenţele din 10 august 2018: „Mi se pare şocant“

Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova (IJJ Prahova) a fost schimbat, astfel colonel Liviu Coman a fost înlocuit de locotenent colonel Laurenţiu Cazan.

Cazan a intrat în atenţia publică după ce a coordonat intervenţia jandarmilor la mitingul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei.

Ovidiu Burduşa, secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni, a protestat public faţă de această decizie de numire a lui Laurenţiu Cazan într-o funcţie de conducere.

"Ca român din diaspora şi ca participant la protestul din 10 august 2018, mi se pare şocant că omul care a coordonat atunci intervenţia jandarmilor asupra oamenilor tocmai a primit încă o funcţie publică importantă!

Faptul că Laurenţiu Cazan a devenit inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova este o palmă dată tuturor celor care am manifestat atunci pentru democraţie şi stoparea abuzurilor. E mai mult decât fum în ochii cetăţenilor! E de-a dreptul încă o doză de gaz lacrimogen drept în ochii victimelor intervenţiei de atunci. Este încă o dovadă că pentru unele grupuri de interese schimbările din administraţie sunt acoperirea perfectă pentru a-şi atinge scopurile prin numiri făcute pe sub masă. Ni se spune că nu există temei legal să nu fie numit. Ni se spune că la Înalta Curte speţa încă se judecă. Dar cred că MORAL nu există absolut nici un motiv ca Laurenţiu Cazan să ocupe o funcţie publică. Pentru că am văzut cu ochii mei ce înseamnă pentru dumnealui să fie în slujba cetăţeanului. Şi este scandalos", a scris Ovidu Buduşa pe pagina de Facebook.

Vă mai recomandăm:

Laurenţiu Cazan, cel care a coordonat intervenţia violentă a jandarmilor la protestul Diasporei din 2018, numit şeful Jandarmeriei Prahova

Curtea de Apel Bucureşti judecă cererea de redeschidere a urmăririi penale în Dosarul 10 august