FOTO VIDEO Polonezii îndrăgostiţi de ţara noastră şi de vechile maşini Dacia au poposit şi la Focşani. Cum au fost primiţi de localnici

GALERIE FOTO

40 de turisţi polonezi s-au îmbarcat în 14 autoturisme retro, dintre care şase Dacia 1300 şi restul Fiat-uri poloneze au poposit în această după-amiază în Piaţa Unirii din Focşani, în cadrul itinerariului parcurs de mai mulţi turişti polonezi îndrăgostiţi de ţara noastră.

Caravana automobilistică ”GoRomânia”, care se desfăşoară în perioada 8-20 iunie, se află deja la ediţia a doua şi este organizată de Ambasada României la Varşovia şi Camera bilaterală de comerţ şi industrie polono-română, cu sprijinul Uniunii Naţionale a Patronatelor din România şi al parteneriatului tehnic – InterCars România.

Cele 14 maşini vechi au captat imediat privirile focşănenilor aflaţi în Piaţa Unirii, mulţi dintre oameni amintindu-şi de perioada comunistă, când turiştii polonezi veneau pe litoral cu astfel de maşini. De altfel, acest proiect presupune refacerea itinerariului parcurs de turiştii polonezi spre Delta Dunării şi litoralul Mării Negre, în anii 70-80.

Michal Sowa, polonez din Cracovia, este unul dintre fanii ţării noastre şi este proprietar a două autoturisme Dacia.

“Am o Dacia din 1983, am cumpărat-o de la primul proprietar. Mai am o Dacie acasă, o bijuterie, pe care am cumpărat-o acum cinci ani din România. Este preferata mea. Este singura Dacie 1100 din Polonia. Eu sunt fan şi iubitorul României şi este normal să călătoresc prin România cu o astfel de maşină. Când am probleme tehnice, nu foarte des, le rezolv aici. În fiecare sat este un service de Dacia”, spune Mihai.

Acesta ne-a mărturisit că în Cracovia există şi un club românesc, "Kornet Drum Bun" singurul de altfel din Polonia, care are peste 50 de membri polonezi iubitori de România, cu pasiuni comune.

Caravana automobilistică ”GoRomânia” a început vinerea trecută, pe 8 iunie şi a parcurs până acum ruta Cracovia – Satu Mare – Bistriţa – Iaşi – Suceava – Focşani – Tulcea şi retur, prin Focşani, urmând ca până pe data de 20 iunie, când polonezii vor ajunge înapoi în ţară, să străbată şi oraşele Braşov, Sibiu, Oradea.

Sâmbătă dimineaţa, în drum spre Braşov, delegaţia poloneză va vizita Mausoleul Eroilor din Mărăşeşti.

La Focşani, oaspeţii polonezi au fost întâmpinaţi de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Dănuţ Cristian.