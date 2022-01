Cum au fost „sifonaţi” banii publici la clubul sportiv al unei primării. Fostul director: „Sunt jocuri politice”

Fostului director al CSM Focşani 2007, Viorel Ciubotaru, i se impută un prejudiciu de 1,3 milioane de lei adus bugetului clubului sportiv pe care l-a condus între august 2016 şi iunie 2021.

Prejudiciul apare într-un raport făcut de Corpul de Control al primarului municipiului Focşani, Cristi Misăilă, de altfel un apropiat al lui Viorel Ciubotaru, pe care l-a şi promovat în funcţie. Cel mai probabil, informaţiile apărute în presa locală, dar şi luările de poziţie ale consilierilor locali din grupul majoritar privind modul netransparent în care sunt cheltuiţi banii judeţului l-au determinat pe edil să-şi trimită Corpul de Control la CSM Focşani 2007, deşi până atunci s-a erijat permanent în apărătorul reprezentanţilor clubului şi a negat faptul că ar exista ilegalităţi.

Iar după mai bine de o lună de verificări la sânge pentru documentele din perioada amintită raportul final vine cu concluzii devastatoare atât pentru fostul director, cât şi pentru unii dintre subalternii săi. Vorbim de decontări fictive pentru chiriile sportivilor, pentru mesele acestora şi multe altele.

Ca exemple, raportul vorbeşte de faptul că clubul sportiv din subordinea municipalităţii a avut încheiate contracte de închiriere pentru nu mai puţin de 30 de apartamente din Focşani, unde au locuit sportivii, contracte cu valori cuprinse între 600 de lei pe lună şi, culmea, 9.000 de lei pe lună, în acest din urmă caz fiind plătită o chirie anuală de 108.000 de lei/an. Raportul evidenţiază încălcări ale legii în ceea ce priveşte modul în care au fost închiriate anumite apartamente pentru sportivii care nu locuiesc în Focşani.

„Contractul de închiriere 1057/31.05.2016, încheiat între CSM Focşani şi domnul I. V., proprietar al imobilului din strada…a fost prelungit prin acte adiţionale până la data de 31.05.2021, deşi până în anul 2018 nu a fost achitată contravaloarea chiriilor şi conform declaraţiilor doamnei inspector L. D., proprietarul nu a venit să sesizeze acest lucru, fapt care creează suspiciunea rezonabilă privind închirierea fictivă a acestui imobil de către CSM Focşani 2007. Totodată, nu s-au regăsit facturi privind utilităţile acestui imobil, aferente perioadei în care nu a fost plătită chiria, deşi toate restanţele privind chiria lunară au fost achitate integral în anul 2018”, arată documentul Corpului de Control, care mai menţionează că aceste contracte de închiriere şi de prestări servicii erau negociate şi semnate de directorul Viorel Ciubotaru, fără avizul Comitetului Director, unde preşedinte era chiar primarul municipiului. Doar pentru contractele de închiriere, prejudiciul a fost stabilit în sumă de 513.849 de lei.

Pe lângă contractele de închiriere, au fost verificate şi cele legate de masa sportivilor, şi aici haosul din documente indicând faptul că s-au sifonat bani mulţi din buget. Spre exemplu, o agenţie de turism din Focşani a încasat numai într-un an peste 110.000 de euro, mai exact 573.000 de lei, pentru masa sportivilor, fără să fie emise documente aprobate de Comitetul Director, pentru mai mult din jumătate din sumă neexistând măcar facturi justificative.

„Din verificările realizate aleatoriu, s-a constatat faptul că în pontajele aferente serviciilor prestate de SC….există sportivi (secţiile volei, fotbal, handbal şi handbal juniori) pentru care a fost facturat serviciul privind servirea meselor, sportivi care în perioada respectivă se aflau în cantonamente, conform referatelor privind aprobarea deplasărilor, referate care nu deţin viza de control financiar preventiv”, se arată în raport.

Documentul mai arată că au existat mai mulţi agenţi economici din Focşani care au beneficiat de contracte din partea clubului sportiv al municipalităţii fără să emită acte justificative.

Cazaţi în acelaşi timp şi la hotel, şi la apartament

Un fapt bizar este un aşa zis contract în care sportivi de la secţiile de fotbal şi baschet au reuşit performanţa de locui în luna decembrie 2019 la un hotel din Focşani, având în acelaşi timp şi locuinţe închiriate, ceea ce spune mult despre grija faţă de banul public. Raportul Corpului de control al primarului mai evidenţiază şi plăţi făcute în numerar de către angajaţii clubului, pentru deplasări la competiţii, deşi nu aveau în fişa postului nici un fel de atribuţie. Pentru toate acestea, Corpul de control a recomandat sesizarea Camerei de Conturi Vrancea şi a propus o serie de recomandări pentru evitarea pe viitor a unor situaţii similare.

Contactat telefonic, Viorel Ciubotaru ne-a declarat că tot raportul e făcut pentru a folosi intereselor politice.

„Acest raport nu are nicio logică, în condiţiile în care Curtea de Conturi ne-a verificat anual şi nu a găsit nimic. Eu am dat notă scrisă în care am arătat că n a fost deloc aşa cum spune raportul. Probabil că aşa trebuia. Sunt doar nişte jocuri politice, fumigene, pentru că ştim foarte bine ce s-a întâmplat vara trecută”, ne-a declarat Viorel Ciubotaru.

Între timp, Viorel Ciubotaru, care în luna iunie 2021 şi-a dat demisia din funcţia de director, s-a răzgândit şi vrea acum să ocupe din nou postul de manager. El s-a înscris la concursul pentru postul de manager, care va avea loc în zilele de 4 şi 6 ianuarie, având contracandidaţi încă doi oameni aflaţi în graţiile primarului, respectiv Mihai Petruţ, director al Liceului cu Program Sportiv şi fost consilier local PSD, precum şi Nicuţă Oprea, fost preşedinte până în vara lui 2021 a echipei de fotbal CSM Focşani 2007.

„Eu mi-am depus doar dosarul, dar nu ştiu ce priorităţi voi avea pe data de 4 ianuarie, împreună cu familia mea. Acest raport apărut cu două zile înainte de depunerea dosarelor indică faptul că le era teamă că voi candida, înseamnă că au alţi preferaţi. Eu aşa am mirosit. Voi vedea ce voi face pe 4 ianuarie”, ne-a mai spus Viorel Ciubotaru.

Viorel Ciubotaru este preşedintele Secţiei de handbal care are una dintre cele mai performante echipe din Liga Naţională şi care anul trecut a obţinut performanţa de a se califica în optimile de finală ale Cupei Europene EHF, parcursul european urmând să fie reluat în primăvară.

