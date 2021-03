Constructori, chemaţi de primar să pună presiune pe aleşii locali pentru lucrările de investiţii din Focşani FOTO VIDEO

De o lună şi jumătate, între primarul PSD Cristi Valentin Misăilă şi grupul majoritar PNL-USR-PLUS din Consiliul Local Focşani există un război de gherilă cu privire la modul cum vrea să gestioneze edilul banii urbei.

Este vorba despre sumele provenite din excedentul rezultat anul trecut, peste şase milioane de lei pe care Primăria Focşani nu a fost vrednică să-i cheltuiască în totalitate la lucrările de investiţii, dar şi despre un împrumut de 70 de milioane de lei făcut de Primărie pentru finanţarea unor investiţii în oraş, împrumut contestat de aleşii majoritari.

După patru şedinţe ordinare şi extraordinare în care nu s-a ajuns la nici un consens, primarul fiind acuzat că nu este transparent şi nu vrea să comunice cu aleşii locali asupra fiecărui proiect în parte, edilul Misăilă a apelat la strategii cunoscute, cum a mai procedat şi cu alte ocazii.

Sub pretextul unei medieri, a invitat la aceaşi masă consilieri locali şi constructori care au lucrări în oraş, aceştia din urmă vizaţi de alocările pe diferite proiecte de investiţii, în speranţa că blocajul actual va fi depăşit.

Deşi primarul spune că medierea a fost cerută de firmele de construcţii, adresele trimise de Primăria Focşani către constructori arată că lucrurile au stat invers.

Reprezentanţii firmelor au vorbit pe rând, unii chiar şi cu acuze la adresa consilierilor locali şi au solicitat un singur lucru: să afle de la aleşi când îşi vor putea relua lucrările pe şantiere.

Cert este că întâlnirea s-a transformat din nou în acuzaţii şi jigniri aduse de primar în special celor doi viceprimari, care sunt femei şi care nu au primit atribuţii din partea primarului, deşi a trecut o lună şi jumătate de când au fost alese în funcţii.

„Aici se vrea a se face o lecţie de administraţie, dar cred că dacă ar fi să daţi un examen aţi rămâne corigentă şi repetentă patru ani de acum încolo. Sunt doar puerile motivaţii de a nu vota şi a bloca contracte în derulare”, sau „vă faceţi de râs, trebuie să mai citiţi”, le-a spus primarul celor două viceprimăriţe.

Edilul a pornit acuze şi la adresa Curţii de Conturi, care a găsit grave nereguli la Primăria Focşani prezentate în raportul pe anul 2020.

„Ştiu că aveţi informaţii pe sub mână, pe sub uşă, de la Curtea de Conturi, înainte de a fi finalizată procedura legală de control, pentru că suntem încă în perioada de contestare şi aşteptăm răspunsul Curţii de Conturi a României cu privire la contestaţia formulată de Primăria Focşani pentru raportul din 2020, unde s-au făcut acuzaţii destul de grave care frizează abuzul în serviciu din partea lor”, a mai spus edilul.

Viceprimarii le-au transmis constructorilor că ei nu au nicio vină pentru faptul că edilul refuză să pună la dispoziţie documentele în bază cărora să poată vota în cunoştinţă de cauză, dar şi să fie mai atenţi la lucrările pe care le execută, întrucât unele din ele sunt de proastă calitate, dar şi întârziate.

„Dumneavoastră nici nu ar trebui să fiţi aici dacă mă întrebaţi pe mine. Primăria a încheiat contractele cu dumneavoastră şi primăria este obligată să pună la mapa fiecărui proiect toate documentele ca aleşii locali să poată vota în cunoştinţă de cauză. Dumneavoastră nu aveţi nicio vină, nu trebuie să fiţi puşi pe drumuri, aveţi oameni cu care lucraţi, furnizori”, a precizat viceprimăriţa (PNL) Ana Maria Dimitriu.

„Ce am putut eu să constat din aceste contracte. Că foarte multe din ele sunt începute, semnate în 2018 şi 2019, cu mult înainte de contractarea creditului de la BCR, cu care noi nu avem nicio legătură. Nu avem cum să ne asumăm răspunderea pentru aceste contracte pentru că nu am fost parte. Noi vrem transparenţă, pe care am obţinut-o pas cu pas, dar nu în totalitate şi aşteptăm din partea domnului primar mai multă deschidere şi mai puţine jigniri. Domnule Nelu Gălbenuş (n.a. constructor), vă plângeţi de noi, dar şi noi şi cetăţenii ne plângem de dumneavoastră, pentru că lucrările pe care le-aţi făcut lasă de dorit. Aşa cum precizează şi Camera de Conturi, mulţi contractori au depăşit cu mult termenul prevăzut în contract şi nu s-au perceput penalizări de către Primăria Focşani. Aşa că afirmaţia dvs. că vă penalizăm noi pe voi nu cred că mai ţine. Nu sunteţi în măsură să trageţi de urechi Consiliul Local atât timp când nu v-aţi achita de obligaţii”, a spus şi viceprimăriţa (USR-PLUS) Alexandra Tătaru.

La întâlnire a fost prezent şi deputatul PNL de Vrancea Ion Ştefan, fost ministru al Lucrărilor Publice, care a avut un dialog îndelung cu primarul Misăilă pe tema investiţiilor care se află în derulare în Focşani şi pe care le-a finanţat din poziţia pe care a avut-o.

„Dacă vă aşezaţi fiecare din dumneavoastră la masă şi comunicaţi sunt convins că o să găsiţi soluţii. Nu există varianta pumnului în gură. Sunt dispus să discutăm fiecare proiect în parte, nu trebuie să mai risipim banul public. Voi nu sunteţi aici pentru a vă certa unii cu alţii şi să le arătaţi unora că sunteţi mai deştepţi ca alţii, ci trebuie să găsiţi soluţii”, a spus deputatul Ştefan.

Luni, 15 martie, va avea loc o nouă şedinţă extraordinară a Consiliului Local Focşani, cu aceleaşi proiecte pe ordinea de zi.

Vă mai recomandăm:

Constructori, chemaţi de primarul din Focşani să pună presiune pe aleşii locali pentru alocarea de bani necesari lucrărilor

Mult zgomot pentru nimic la şedinţa Consiliului Local. Edilul a adus directorii de şcoli să pună presiune pe aleşi VIDEO