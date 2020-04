Afacere de succes în timp de pandemie. „Hrana regilor“, distribuită la domiciliul clientului: „Nu pot produce câte comenzi am“

Fermierul vrâncean a lucrat ani de zile în Italia, iar când a revenit şi s-a stabilit în ţară, unul dintre gândurile pe care a vrut să-l pună în practică a fost să cultive sparanghel, produs pe care l-a descoperit în Peninsulă din punct de vedere al gustului şi renumit pentru proprietăţile sale extraordinare.

La început, a plantat sparanghel pentru consum propriu, iar în ultimii doi ani suprafaţa cultivată a devenit din ce în ce mai mare, rezultând un surplus pe care îl vinde pe plan local. În ultima lună, pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu pot ieşi din case din caza virusului care afectează viaţa oamenilor de pe întreaga planetă, producătorul a livrat marfa direct la domiciliul clientului, iar de săptămâna aceasta a reuşit să intre cu sparanghel şi în cel mai mare centru comercial din Focşani, Carrefour.

"Am cultivat sparanghel cam pe 2.000 de mp de teren. Nu este o suprafaţă mare, dar intenţionez de la an la an să o cresc. Din ce ştiu eu, sunt singurul din judeţ care cultivă sparanghel. Este o plantă perenă, care necesită îngrijire ca orice plantă, respectiv prăşit şi alte lucrări, dar care are nevoie şi de apă ca să crească. Este nevoie de un teren fertil, foarte curat, fără buruieni. Estimez o producţie de 500 de kilograme anul acesta. Sincer, nu pot să produc câte comenzi am. Deocamdată, este o pasiune", ne săpune producătorul Sparanghelului de Mirceşti.

Cât costă o legătură de sparanghel

Acesta vinde legătura de 500 de grame cu 15 lei, prin urmare preţul unui kilogram de sparanghel este de 30 de lei/kg.

Este important de ştiut că nu se obţine din primul an o recoltă bogată, ci trebuie să treacă o perioadă de timp ceva mai lungă pentru ca producţia să fie satisfăcătoare. Secretul în acest caz este răbdarea, întrucât recoltarea de îndată nu face decât să slăbească planta. În rest, este o plantă extrem de rezistentă la schimbările climatice, iar seceta care se manifestă în prezent nu o afectează foarte tare, având nevoie mai mult de soare decât de apă.

Sparanghelul mai este denumit şi "hrana regilor" întrucât are un gust foarte bun şi produce beneficii sănătăţii corpului uman. Ca şi castravetele, sparanghelul conţine 93% apă şi este o bună sursă de vitamine şi săruri minerale (magneziu, fier şi fosfor) şi de microelemente (calciu, fier, iod). El abundă în vitamina C şi în complexul B (B1 şi B2). Se recomandă în curele de slăbire (100 g de sparanghel conţin numai 14 calorii), în bronşită cronică (are acţiune expectorantă) şi sub formă de sedativ cardiac.

Secretul preparării perfecte a sparanghelului este gătirea cu abur sau prăjirea uşoară, nu fierberea. Astfel, sparanghelul va avea o textură mai fermă, dar îşi va păstra şi nutrienţii. La abur se va găti între 5 şi 8 minute, iar atunci când este prăjit în tigaie, durata de preparare trebuie să fie între 3 şi 5 minute.