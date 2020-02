Reacţia medicilor după ce au aflat că fostul ministru Pintea ar fi primit mită: „Te-au prins cu puţin, Sorina...!“

Printre primii medici care au reacţionat dur la adresa Sorinei Pintea se află Marian Stamate, medic ORL la Spitalul Clinic Colţea din Bucureşti, cel care a avut de-a lungul timpului mai multe acuzaţii la adresa fostului ministru. Stamate a dat mai multe informaţii care pot chiar extinde cercetările în cazul Sorinei Pintea.

„I have spoken....



Nu e de mirare decât pentru naivi si pentru cei incepatori in ale Karmei ca, odata ce am spus, ce va adeveri. Nu e decat o mica problema de timp.



Sorina....iti aduci aminte tot ce ti-am spus, da?! Ai dat la spate, ai facut toate mizeriile posibile si ai crezut ca esti invincibila. Te-am avertizat si am spus public mereu atunci cand toti cojones-less bagau capul la cutiuta de lasitate, de complicitate, de frica. Vagabonzi. Nu ca ii doare eticheta asta. Talpa de pantof e sensibila pe linga obrazul lor.

Te-au prins cu putin, Sorina, stim amandoi cu cate si cu cat te puteau prinde. Am inteles ca stii bine cartierul Floresti din Cluj si ca iti e draga gastroeneterologia din SJU Baia Mare. Vrei sa mai spun?! Sa adaugam ani la ceea ce sta sa vina?! De dializa din Maramures spunem ceva?! Si de cate altele, draga Sorina?! Spunem si de escapade?! Si de chirurgia plastica?!



Voi reveni, spre deliciul auditoriului, desi vei vedea in chiar seara asta (cu fotografii) de ce erai deja condamnata.



Pentru moment doua lucruri te intreb:



1. Inca mai sustii plangerea la Politie cum ca ti-am maculat puritatea de imagine personala, imaculato?!



2. Victor Zota ce mai face, se simte bine?! Te va vizita?! Vine si el la tine sau dupa tine?! Dar Zamfir?! Sunt ok toti prietenii tai?! Ovidiu va fi bine, stai pe pace“, a scris medicul Stamate pe Facebook în grupul „Medici gata de orice! ;-) Be smart,be open,be a doctor, be you!“.

Postarea a atras multe comentarii. „Anul trecut declara că poate fi acuzată de orice, dar nu de mită...NE_HA-LIŢI!!! Adică indivizi care nu se satură niciodată! Adică indivizi care vor să se căpătuiască, fără să muncească! E o boală nevindecabilă!“, au scris internauţii.

Medicul craiovean Livia David a amintit la rândul său episodul „Pacient sub acoperire“, campania dusă chiar de fostul ministru al Sănătăţii pentru a-i determina pe medici să nu mai ceară şpagă. „Nu cred aşa ceva! Fostul ministru al sănătăţii, initiatoarea campaniilor anti-coruptie „Pacientul acoperit“? Spuneti-mi ca e fake news!!“, a scris ironic dr. Livia David.

„Aoleu, păi cum aşa? I-o fi făcut-o vreun pacient sub acoperire?...Era o poveste cu pacientul sub acoperire....🤔 Mai e un proverb romanesc cu hotul striga hotii🤔🤭😇“, au comentat oamenii.

Au existat, însă, şi persoane care au spus că pun la îndoială acţiunea procurorilor: „Eu tot nu pot sa cred!...Eu cred ca este făcătură“, au scris aceştia pe Facebook.

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea ar fi fost prinsă vineri, în jurul orei 15,00, în flagrant de către procurorii DNA în timp ce lua mită 120.000 lei. Procurorii au stat ore bune în biroul acesteia Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, iar apoi au condus-o la DNA Bucureşti pentru a fi audiată.