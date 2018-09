O mamă din Filiaşi, cercetată penal pentru că nu şi-a trimis copilul la şcoală

În tot anul şcolar 2017 - 2018, elevul înscris la Şcoala generală din Filiaşi, judeţul Dolj, a frecventat doar câteva zile orele de curs, motiv pentru care s-a întrunit o comisie la nivelul unităţii de învăţământ şi s-a luat hotărârea ca acesta să repete clasa a V-a.



"În anul şcolar 2017-2018, elevului nu i s-a putut încheia situaţia şcolară din cauza absenţelor. El venea la cursuri, de exemplu, câteva zile, iar apoi două luni nu mai trecea deloc pe la şcoală. Noi am sesizat poliţia, Serviciul social de la Primărie, am apelat la mediatorul şcolar, părinţii au fost căutaţi acasă în repetate rânduri, dar nu s-a ajuns la nici un rezultat. Din câte am înţeles, au şi fost plecaţi din ţară, iar mama nu a trecut deloc pe la şcoală să se intereseze de situaţia fiului", a declarat Alin Mondescu, directorul Şcolii Generale Filiaşi.

Ce spun poliţiştii

"Cazul era în atenţia poliţiştilor de mai mult timp, iar săptămâna trecută, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Dolj, a şi fost o acţiune preventivă pentru combaterea delincvenţei juvenile. Din primele cercetări a reieşit că mama, după ce a aflat că fiul trebuie să repete clasa a V-a, a refuzat să-l mai trimită la şcoală. Pe numele femeii s-a întocmit un dosar penal pentru împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu", a declarat inspector principal Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Ce a făcut mama

Vestea că s-a ales cu dosar penal a speriat-o pe mama copilului. "Doamna a trecut, în sfârşit pe la şcoală, a venit şi elevul, iar promisiunile sunt că nu va mai absenta. Bineînţeles, cazul va fi, în continuare, monitorizat", a declarat directorul Mondescu.

Conform prevederilor incluse în noul Cod penal, "părintele sau persoana căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă". Dacă mama va asigura reluarea frecventării cursurilor de către minor, înainte de terminarea urmăririi penale, instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.