Cine e Mary, bărbatul cu BMW roşu care a scos pistolul în trafic şi a ameninţat un şofer. „Am ajuns ca-n Vestul Sălbatic“

Totul s-a întâmplat in localitatea doljeană Varvoru de Jos. Ionut Rotaru din Craiova se afla in maşina cu prietena lui. La un moment dat a observat că un şofer care se afla la volanul unui BMW roşu vrea să-l depăşească.





“Nu m-am gândit ca se va ajunge aici dacă nu ma dau imediat la o parte. A scos pistolul şi l-a îndreptat spre mine”, povesteşte Ionuţ Rotaru.

Scena nu s-a oprit aici. Şoferul BMW ului l-a depăşit, a mers câteva sute de metri şi a întors. A oprit in mijlocul drumului şi a scos din nou pistolul.





“In acel moment i-a căzut încărcătorul, a sărit pe geam, l-a luat şi a continuat sa mă ameninţe. Prietena mea a sunat la 112. Am ajuns ca-n Vestul Sălbatic. Imediat după incident am depus plangere la poliţie. Am înţeles ca s-a deschis dosar penal şi aştept sa văd ce măsuri se vor lua”, a mai declarat şoferul ameninţat.

Cine este pistolarul

Bărbatul care a scos pistolul în trafic se numeşte Mary Mocea, are 22 de ani şi este din localitatea doljeană Sălcuţa. Are mai multe conturi pe reţelele de socializare şi a postat de-a lungul timpului mai multe live-uri în timp ce se afla în trafic. De fiecare dată, asculta manele şi vorbea la telefon.

Mary Mocea Sursa FOTO / Captura video Facebook

Imediat după incidentul din localitatea Vârvoru de Jos. bărbatul şi-a vândut BMW-ul roşu şi i-a spus cumpăratorului că renunţă la maşină pentru că vrea să plece din ţară.

"Nu era pistol, era o cheie de maşină"

În ziua incidentului, imediat după apelul la 112, poliţiştii spun că l-au găsit pe şoferul acuzat, l-au percheziţionat, dar nu au găsit nicio armă.





"Nu era pistol, era o cheie de maşină. Nu am arme", le-ar fi spus tânărul de 22 ani anchetatorilor.





În cauză s-a întocmit doar un dosar penal.





"La data de 19 februarie a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Bucovăţ au fost sesizaţi de o femeie, de 33 de ani, din Bucuresti, cu privire la faptul că în cursul aceleiasi zile în timp ce se deplasa pe DJ 552 cu un autoturism condus de un bărbat, din aceeaşi localitate, au fost blocaţi în trafic de un autoturism condus de un tânăr fiind, totodată, ameninţaţi cu un pistol.

La faţa locului s-au deplasat imediat poliţiştii care au depistat în trafic autoturismul în cauză, stabilind că la volanul acestuia se afla un tânăr de 22 de ani, din comuna Sălcuţa.

Poliţiştii au efectuat controlul corporal al tânărului în cauză precum şi controlul autoturismului, nefiind gasit pistolul la care persoana vătămată face referire.

De asemenea, tânărul a fost condus la sediul secţiei pentru audieri", au menţionat reprezentanţii IPJ Dolj într-un comunicat de presă.

Ulterior, au apărut pe internet imaginile postate de Ionuţ Rotaru şi se vede foarte clar cum fusese acesta ameninţat cu pistolul în trafic. Rotaru a menţionat că a depus plângere şi aşteaptă rezultatul anchetei.

Ce au făcut poliţiştii

După apariţia imaginilor, poliţiştii au reluat cercetările.

|În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infractiunilor de ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, iar cercetările sunt continuate prin activităţi specifice pentru probarea întregii activităţi infracţionale, urmând ca dupa administrarea probatoriului fie dispuse masurile legale care se impun", spun reprezentanţii IPJ Dolj.

Până la transmiterea acestor informaţii, tânărul de 22 ani nu a fost găsit pentru a putea fi reaudiat.

