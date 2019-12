Mama Luizei Melencu a fost transportată de urgenţă la spitalul din Craiova. „Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte“

Monica Melencu a ajuns la spital unde a primit îngrijirile medicale necesare. Femeia avea tensiunea foarte mare, iar medicii au reuşit să i-o stabilizeze.





Mama Luizei a spus că nu vrea să rămână internată pentru că urmează ca luini să meargă să studieze ultima parte din dosarul fiicei sale. "M-au chemat pe 30 decembrie. Mă voi duce să studiez ultima parte. Vreau să văd totul cu ochii mei. Indiferent ce-mi spun acum anchetatorii, eu nu mai cred nimic. Simt, copilul meu trăieşte, dar nu-l caută nimeni. 2020 îmi va aduce copilul acasă. Veţi vedea", a spus vineri Monica Melencu.





Medicii urmează să stabilească dacă este necesar ca mama Luizei să rămână sub supraveghere medicală.

Pentru Monica Melencu, zilele de Crăciun au fost extrem de grele. Femeia a plâns în permanenţă şi nu a făcut altceva decât să se roage să-i vină copilul acasă. "A fost o perioadă grea. Monica a suferit mult. Astăzi (sâmbătă, n.r.) am văzut că era foarte palidă şi pe seară din senin a început să-i curgă sânge din nas care nu se mai oprea. Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte, că nu mai are forţă. Ne-am speriat şi am sunat la 112", a declarat bunicul Luizei.