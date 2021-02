Cum şi-a transformat casa în ghenă de gunoi o pensionară din Craiova. „Mizeria a ajuns până la tavan” VIDEO

„Este greu să descriem ce trăim. Nu ştim la cine să mai apelăm, pe cine să mai rugăm să ne ajute. Mizeria a ajuns până la tavan şi nu exagerăm deloc. Până la tavan a ajuns. Cară tot ce poate în casă. Orice. Acum ceva timp, am văzut-o cu un tomberon în faţa blocului. A cărat toate gunoaiele în casă. E un miros îngrozitor când trece pe lângă uşa garsonierei. Nu poţi respira. Trăim cu un focar de infecţie lângă noi şi nimeni nu ne ajută", povestesc disperaţi vecinii.

Nu este prima dată când vecinii se confruntă cu o astfel de situaţie. În urmă cu 7 ani, femeia s-a simţit rău şi oamenii au reuşit să o interneze pentru o perioadă la Spitalul de psihiatrie, Atunci şi-a acordul să i se facă şi curăţenie în casă. „Cei de la salubritate au venit şi au făcut curat. 5 tone de gunoi, atât au strâns atunci. A fost îngrozitor. După ce s-a externat, a luat-o de la capăt. A ajuns din nou cu gunoiul până la tavan. Uşa de la intrare abia i se mai deschide. Nu ne lasă să intrăm în casă şi, fără acceptul ei nu putem face nimic", povestesc locatarii blocului.

„Gunoiul este până la tavan. Duhneşte! Am făcut tot ce ţine de noi. Am făcut şi noi, fac şi vecinii adrese, dau telefoane pe la DSP, la Asistenţa Socială, la Salubritate. Degeaba. Oamenii încearcă să intre în locuinţa acesteia ca să-i repare apa, fiindcă are robinetul stricat şi curge permanent. Alte utilităţi nu are. Ea nu plăteşte la întreţinere de foarte mult timp. Avem dosare câştigate în instanţă, avem dosarul depus pentru executare silită... Nu face nimeni nimic, toată lumea bate pasul pe loc. În schimb, restanţele se adună, au trecut de 81 de mii de lei. Nu a mai plătit întreţinerea din 2009. Data trecută Salubritatea a făcut curat în garsonieră şi ne-a taxat pe noi. Este un om al nimănui, este un om bolnav”, a declarat Constantina Ştefan, administratorul Asociaţiei de proprietari nr.20, pentru gds.ro.