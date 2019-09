VIDEO Cel mai haios film de familie: când tatăl vorbeşte pe limba copilului. Dialogul lor a cucerit internetul

Video-ul în care un tată stă de vorbă cu fiul său care nu ştie încă să vorbească a cucerit inimile tuturor, devenind rapid viral.

Sute de milioane de vizualizări are clipul în care Deztin Pryor, aka DJ Pryor, un comediant american de culoare, în vârstă de 31 ani, din Los Angeles, îi ţine isonul micuţului Kingston. Băieţelul are un dialog în toată regula cu tatăl său, deşi nu se înţelege nimic din ce zice.

Conversaţia lor are loc pe canapeaua din sufragerie, unde familia urmăreşte un serial. Mama copilului, Shanieke, scoate discret telefonul şi începe să filmeze schimbul de replici dintre cei doi. Înregistrarea a fost făcută publică, iar lumea a fost fascinată de chimia incredibilă dintre tată şi fiu.

GALERIE FOTO CU DJ PRYOR

„Este cel mai frumos video pe care l-am văzut vreodată“, „Este video-ul meu favorit din toate timpurile“, „Acest duo-ul tată-fiu este favoritul internetului“ sunt cel mai des întâlnite aprecieri ale internauţilor, pe mediile unde a fost postat.

DJ Pryor, artist de stand-up comedy, s-a născut în Richmond, Virginia, la 11 iulie 1988. Trăieşte în Los Angeles, unde s-a zbătut să-şi construiască o carieră şi să răzbată în mediul competitiv, înfruntând destule suişuri şi coborâşuri. S-a căsătorit în 2015 cu Shanieke, o prietenă din copilărie care-i devenise iubită. Cei doi au împreună doi fii: Jabari (8 ani) şi Kingston (1 an şi jumătate).





„Suntem doar o familie care se iubeşte foarte mult şi asta se vede din acel filmuleţ. Suntem departe de perfecţiune, dar, cu toate imperfecţiunile noastre, avem o legătură foarte puternică. Am vrut ca lumea să vadă întâi umanitatea, apoi celebritatea. Efectul video-ului a fost nebunesc. Nu l-am bănuit nicio clipă. Fac stand-up comedy de la vârsta de 15 ani, deci de 16 ani. Aveam o singură pereche de încălţări (îmi iubesc pantofii Puma) şi băteam 6 mile şi jumătate ca să iau la rând toate cluburile de comedie. Vorbeam porcării şi îl făceam să râdă pe tipul de la intrare, ca să mă lase să intru, să am o şansă. Uneori reuşeam să urc la microfon şi atunci îmi spuneam: «Rupe scena!». Dumnezeu îţi arată când vine timpul tău, nu mai devreme. Pe mine m-a arătat lumii prin propria mea sămânţă. Am arătat lumii ce înseamnă paternitatea şi mai ales paternitatea de culoare. Ne pasă de copii, suntem implicaţi în creşterea lor. Eram aici, dar nu eram văzuţi. Acum am atras atenţia. Am deschis uşa larg. Iar fiii mei îşi vor aminti de asta ca fiind ziua în care am făcut lumea să râdă, împreună!“, a mărturisit comediantul pe pagina sa de Facebook.

Deztin Pryor consideră iubirea ca fiind cel mai preţios dar pe care un tată îl poate da copiilor săi. „Fiului cel mare îi spun să se simtă în siguranţă, să fie creativ, creativitatea nu are limite, iar eu şi mama sa vom fi mereu acolo pentru el, să-l susţinem. Atâta vreme cât este curat în faţa lui Dumnezeu şi sincer cu sine, nimic nu poate merge greşit. Faima m-a învăţat în acest scurt timp că este importantă liniştea mea, că trebuie să fac uneori un pas înapoi din lumina reflectoarelor, pentru a avea răgazul în care pot fi singur cu gândurile mele, să reflectez la ce am de realizat în lumea asta. Dumnezeu mi-a dat tot“, spune el.

Cariera lui DJ Pryor a fost catapultată de acel video de familie, care – spune comediantul – l-a convins că Râsul este într-adevăr universal, iar succesul nu are reţetă în afara păstrării unui mental pozitiv, a încrederii în Dumnezeu şi a savurării naturale a momentelor petrecute. „Fiului meu i-a luat un an ca să se prindă de asta, în timp ce mie mi-a trebuit 16 ani. Nu luaţi viaţa în serios! Doar bucuraţi-vă de ea“, îndeamnă comediantul în postările sale.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Dublă premieră cinematografică. Primul lungmetraj din România filmat cu smartphone-ul este şi primul film despre Vama Veche

VIDEO Muzica ţigănească autentică: succesul cântecelor din coloana sonoră a filmului „Şatra“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: