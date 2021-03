Vergil Chiţac a făcut un pas în spate: a modificat Regulamentul parcărilor din Constanţa. Ce tarife propune

După mai bine de o săptămână de când în Constanţa a izbucnit un adevărat scandal pe tema tarifelor de parcare propuse în Regulamentului parcărilor, primarul Vergil Chiţac a anunţat unele modificări.

Vă reamintim, Regulamentul care prevedea ca tarifele de parcare pentru Zona 1 să fie de 7 lei/oră + TVA (primele două ore), iar ora a treia să fie taxată cu 15 lei + TVA, a fost retras în ultimul moment de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local.

În seara zilei de joi, Vergil Chiţac a postat pe pagina sa de Facebook noile tarife de parcare şi noile zone de tarifare. Astfel, zona centrală este mai bine delimitată şi taxată cu 5 lei pe oră (TVA Inclus). Apare o nouă zonă, Zona 1B, unde parcarea va costa 3,5 lei/oră (TVA inclus) şi parcarea în Zona B va costa 2 lei/oră.

„Am luat cunoştinţă de opiniile pe care vi le-aţi exprimat referitor la subiectul parcărilor. Am înţeles argumentele acelora dintre dumneavoastră care reclamă că o astfel de măsură poate produce efecte neplăcute pentru unii dintre constănţeni. De aceea, am decis să vin în faţa dumneavoastră şi a consilierilor locali cu o nouă propunere de zone tarifare. Am concentrat mai bine zona centrală şi i-am redus tariful. Am creat o nouă zona intermediară cu tarif mai mic, şi am redus proporţional restul preţurilor”, spune primarul.

În acest moment, Regulamentul parcărilor se află în dezbatere publică şi orice cetăţean interesat poate transmite observaţii, sugestii sau opinii pe adresa primăriei.

„Vă provoc să facem împreună un mic exerciţiu de imaginaţie: Mare parte din reţeaua stradală a Constanţei (care înseamnă doar 4% din suprafaţa oraşului) a fost realizată înainte de 1989, iar spaţiul pe care îl mai avem la dispoziţie, nu ne permite să o îmbunătăţim semnificativ. Aşadar, arterele pe care circulă autoturismele, autobuzele, bicicletele şi pietonii sunt limitate. Pe de altă parte, ce nu este limitat şi creşte cu cel puţin 2.000 pe an, este numărul autovehiculelor. Acum 10 ani, acestea erau cu 20.000 mai puţine pe aceleaşi străzi! Şi vin şi vă întreb: oare care va fi numărul lor peste încă 10 ani? Oare cum vor arăta atunci străzile Constanţei?

Vreau să se înţeleagă foarte clar că prima propunere a fost pe măsura gravităţii situaţiei, nu pentru că mi-ar face plăcere să împovărez oamenii”, explică Vergil Chiţac.

