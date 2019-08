Unde va avea loc primul mare miting USR PLUS din campania prezidenţială

Alianţa USR PLUS va avea la Constanţa, în 27 august, primul mare miting din campania pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie 2019.

Adunarea se face în Parcul Primăriei din Constanţa, pe esplanada din faţa Monumentului Victoriei, marţi, 27 august, la ora 18.00.

Dan Barna, candidatul USR PLUS la Preşedinţia României, va fi la Constanţa cu Dacian Cioloş.

„Împreună cu noi vor fi şi prietenii de la Omul Cu Şobolani“, spun usr-iştii.

Dan Barna va merge până la 18 septembrie în mai multe oraşe din ţară, împreună cu colegii din USR şi PLUS, pentru a strânge cele 200.000 de semnături necesare înscrierii candidaturii pentru Preşedinţia României.

„Vino alături de noi la primul mare miting al Alianţei USR PLUS din campania de strângere de semnături pentru alegerile prezidenţiale!

Iată 3 motive să vii marţi alături de noi:

- România are nevoie de un preşedinte full-time, care nu dispare şi nu tace atunci când trebuie să ia decizii. Dan Barna va fi un astfel de preşedinte. Vino marţi să afli care este viziunea lui Dan pentru viitorul României.

- Cu Dan Barna Preşedinte, Alianţa USR PLUS va avea toate şansele să formeze viitorul guvern. Dacian Cioloş, propunerea de prim-ministru a Alianţei, va vorbi marţi despre priorităţile de guvernare ale Alianţei.

- Alianţa USR PLUS a câştigat alegerile din mai la Constanţa. Vino să-i cunoşti pe Stelian, Ovidiu, Remus, Lucian şi pe toţi colegii noştri din USR şi PLUS Constanţa, oamenii care au reuşit să construiască la Constanţa o alternativă puternică pentru viitorul municipiului şi al judeţului“, spun usr-iştii.

