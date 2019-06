Turişti revoltaţi de plaja publică delimitată cu garduri. „Urmează sârma ghimpată şi paza armată“. Trif: „Avem resorturi ce rivalizează cu cele de afară“

Pentru a câştiga cât mai mulţi bani din închirierea şezlongurilor, operatorii de plajă care au concesionat sectoare de nisip nu respectă legislaţia în vigoare care precizează faptul că 30% din plajă trebuie să rămână publică şi lasă doar un spaţiu foarte mic pentru cei care preferă să stea pe cearceaf.

În mediul online s-a produs o adevărată revoltă faţă de cei ce se consideră stăpâni pe plajă şi a fost creată platforma „Vrem plaje fără şezlonguri“. „Urmează sârma ghimpată şi paza armată“, comentează turiştii nemulţumiţi de porţiunea de plajă pusă la dispoziţie de agentul economic celor care nu preferă şezlongurile.

Deşi legea prevede că între zona amenajată cu şezlonguri şi limita valurilor trebuie să existe 5 metri, cei care au închiriat plajele ignoră acest aspect. Alţii, îngrădesc efectiv spaţiul de plajă în care permit turiştilor să vină cu cearşaful.

Plaja este domeniul public al statului aflat în administrarea A. N. „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral. Conform Ordinului nr. 1204 din 26 martie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, „Suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea sezlongurilor şi umbrelelor în suport fix va fi de maximum 70% din suprafaţă totală închiriată, diferenţa reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spaţiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă“, iar articolul următor specifică: „Zona destinată plajei pe nisip va fi stabilită în aşa fel încât să nu se suprapună cu zona destinată amplasării şezlongurilor şi va fi încadrată astfel: o latură va reprezenta limita dinspre uscat a plajei, o latură va reprezenta limita dinspre apă a plajei, iar celelalte două lături vor fi reprezentate de linii imaginare perpendiculare pe limita dinspre apă“.

În plin scandal, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a făcut o inspecţie pe litoral şi nu a descoperit nicio neregulă. „Avem plaje foarte frumoase, avem resorturi care rivalizează cu cele de afară, la acelaşi preţuri. Mai mult decât atât, avem distracţie non-stop, ceea ce nu se întâmplă în alte părţi. Dacă mergeţi în alte locaţii o să vedeţi că la 12 noaptea se cam se închid toate barurile. Aici distracţie ţine non-stop şi de aceea avem şi foarte mulţi turişti. Am fost la Vama Veche data trecută când am venit la mare şi am văzut foarte mulţi turişti. Au fost zeci de mii de oameni. Intenţionez să mă duc şi în seara asta să mă distrez acolo şi invit pe toţi românii şi pe toţi turiştii să vină la mare, chiar sunt condiţii bune, e vreme bună, sunt localuri unde se pot distra şi preţurile sunt pentru toate buzunarele”, a spus ministrul.

