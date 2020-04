Româncă întoarsă din străinătate, în carantină la un hotel din Mamaia: „Copilul plângea de foame. Am primit pilaf nefiert şi carne fiartă”

Condiţiile în care românii întorşi din străinătate stau în carantină sunt criticate tocmai de cei cazaţi. Este şi cazul Oanei, întoarsă duminică, 4 aprilie, din Marea Britanie şi carantinată timp de 14 zile la Hotelul Flora din Mamaia.

De la acest Hotel, zilele trecute au plecat primii români întorşi din Italia care au petrecut 14 zile în carantină, la malul mării. De altfel, în judeţul Constanţa au fost aduse sute de persoane întoarse din străinătate, în special din Italia, pentru a petrece cele 14 zile de carantină obligatorie, în camere pregătite la hoteluri din Mamaia şi la Sanatoriul Balnear din Techirghiol.

Oana se plânge în mesajul postat pe Facebook de calitatea mâncării, de faptul că nu le răspunde nimeni la recepţia hotelului, iar din hotografiile ataşate rezultă că în camere este praf şi mobilier stricat.

„Bună seara! Suntem în carantină la hotel Flora, pentru că am venit din UK! Condiţiile sunt groaznice! Am ajuns 08:30, am fost cazaţi la ora 10:00 !

Am stat într-o sală de aşteptare în care se fuma şi stăteam toţi la grămadă, specific că sunt cu familia şi copilul meu în vârstă de 3 ani! Copilul plângea de foame, am rugat să îmi aducă ceva de mâncare a spus să intram în camere şi vom primi .. am primit la ora 14:00, un pilaf nefiert şi o carne fiarta, voi ataşă poze !

Am sunat la recepţie între timp, să cer mâncare pentru copil .. a spus să aştept 30 de minute, am aşteptam până la 14 .. şi a venit “minunea” a mâncat copilul pâine goală şi l-am culcat!

La ora 17 a venit naşa şi mi-a adus pachet în care avem voie doar mezeluri şi iaurturi, tot ce este ambalat şi cumpărat din magazin, nu avem voie mâncare gătită! A spus să sunam la DSP dacă nu ne convin condiţile. Nu suntem băgaţi în seama, sunam la recepţie nu ne raspunde nimeni, dacă ieşim pe hol ne amendează! În condiţile astea cu siguranţă copilul se îmbolnăveşte şi bineînţeles şi noi! Nu ştiu cum o să rezistăm 14 zile în condiţile astea ! Am venit sănătoşi şi cu siguranţă plecam bolnavi!”

