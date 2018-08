Român din SUA care şi-a făcut partid: Intervenţia Jandarmeriei a fost premeditată în sensul înăbuşirii protestului prin folosirea diversiunilor

John Banu a fondat anul trecut Partidul Naţiunea Română, a cărei deviză este „Încredere, Unitate, Prosperitate“. Noua formaţiune politică a pornit la drum cu 130 membri, dar cu 1.000 simpatizanţi şi militanţi - arată Banu.

El precizează că partidul său se bazează pe calitatea membrilor săi, nu pe cantitate. John Banu, care şi-a păstrat numele de Ion, iar mai nou şi l-a adăugat pe cel de Muşcel, este şi liderul Ligii Româno-Americane din Florida.

Iată postarea pe care preşedintele Partidului Naţiunea Română a făcut-o pe pagina de Facebook:

„Mitingul este mort! Trăiască Mitingul!

Marele Miting Diaspora, trîmbiţat de citeva luni de zile de toate organizaţiile de presa dornice de senzaţii, va ramîne o memorie negativă în istoria României contemporane. Şi are toate ingredientele pentru asta.

1. Nu a avut un organizator principal sau nu s-a facut cunoscut. Totul a fost ca o scînteie intr-o pădure uscată care s-a extins repede şi necontrolat.



2. Nu poate intra în categoria mitingurilor. A fost orice altceva, dar nu miting. Un miting are un mesaj, o cauză civică, socială, poate şi politică ce se exprimă prin discursuri pe tematica respectiva.



3. Trebuie să se admită şi recunoaşte că acest eveniment a aratat existenţa nemulţumirii unor cetăţeni faţa de Guvern, faţa de activitatea clasei politice din România.



4. Trebuie să recunoaştem şi să ne îngrijorăm că nemulţumirile au început sa adopte stilul protestatar, as putea spune, liberal sau fascist întilnit în ţările, cum le numim noi, din West, ori tipic socialist, cum ar fi Antifa din USA, sau religios, exemplu cele ale muslimilor din ţările Europene, sau extrem liberale, LGBT, din Anglia.



5. Participarea Disporei a fost exagerată, nerealistic anticipată, numele, prestanţa, integritatea şi patriotismul ei fiind murdărit de acţiunile de stradă ale unor tineri scăpaţi de sub control.

Cel mai trist este însă mediatizarea acestui protest ca o luptă între protestatari (huliganismul afişat şi lipsa lor de civilizaţie) şi jandarmerie – cu brutalitatea şi aşa zisa slugărnicie a ei. Cauza principala a protestului, nemulţumirea faţă de acţiunile Guvernului şi prestaţia membrilor lui, a fost total ignorată şi foarte slab mediatizată. Probabil aceştia au stat bine mersi la o şuetă sau cină largă organizată, servind peşte la gratar din balta lui Dl Dragnea., departe de scena ostilităţilor, savurînd degradarea pe care au anticipat-o si razand sub mustati.



În aceaşi măsură în care şi marii conducatori ai opoziţiei, PNL prin D-l Orban, USR prin D-l Barna şi aşa zisa Mişcarea Împreună, încă neoficiată, prin D-l Cioloş, au stat deoparte. Au realizat că incitarea ce au promovat-o, sau schimbarea guvernului mult aşteptată, nu prinde contur, nu se materializează. Au realizat că nu este nimic bun de obtinut şi si-au retras participarea, şi-au uitat obligaţiile morale şi civice trîmbiţate, şi au abandonat o mişcare care era oricum moartă din faşă. Halal opoziţie!



Partidul Naţiunea Română este pentru respectarea democraţiei, a dreptului cetăţeanului de a protesta, de a-şi arăta, ori face auzită opinia şi vocea, însă toate acestea trebuie facute în mod organizat, legal şi cu suportul tuturor claselor şi paturilor sociale şi cetăţeneşti. Sunt citeva căi legale de a schimba situaţia politică din România, care se evidenţiează ca necesară şi vor fi promovate de partid. Dar… problemele noastre sunt acestea - suntem încă în faza infantilă, nu avem puterea cetăţenească sau infrastructura să o facem. Suntem însă pe drumul cel drept şi vom ajunge să realizăm schimbarea în beneficiul tuturor, al României, al cetăţenilor ei. Uşile Sediului nostru sunt deschise pentru cei ce au aceleaşi principii morale si civice şi simt datoria sa le promoveze.

Încredere, Unitate, Prosperitate

John Banu Muşcel

Preşedinte PNRo

Banu, preşedinte de partid: „Este apogeul iluziilor“

Românul îşi declarase dinainte neîncrederea în reuşita demersului pe care-l numeşte „Apogeul Iluziilor“. „Am decis să nu ne implicăm, să nu îl considerăm ca fiind de valoare, ori demn de doctrina şi programul nostru“, a arătat Banu, spunând că guvernul a ajuns la putere în urma votului dat de 6 milioane de cetăţeni, că demisia guvernului Ponta, „atribuită în mod fals protestului a circa cinci mii de cetăţeni“, nu poate fi un imbold realistic spre proteste cu speranţa aceluiaşi rezultat.

„Promotorii netransparenţi ai acestui miting sunt doar nume pompoase ale unor organizaţii de pe siturile sociale care nu au nici un statut legal sau cel puţin nu unul de existenţă substanţială. Un exemplu ar fi Federaţia Românilor de Pretutindeni de care nu s-a auzit până acum si nici nu se ştie unde este înregistrată!

O greşeală politică este aderarea personalităţilor ca D-l Cioloş, D-l Barna şi alţi activişti de seama la această incitare la dezordine publică. Să spere aceştia, la un nou guvern de tehnocraţi care să îi includă?



Aşteptarea unui miracol care să schimbe dominarea politică a unui partid nociv existentă acum în România pare efemeră. Diaspora, asemuită unui mare urs care hibernează, este privită ca având puterea să facă aceasta schimbare. Dar de fapt acest urs nu se va trezi niciodată din apoplexia hibernantă, sau daca o va face, nu va avea unitatea, motivarea şi puterea financiară, organizarea sau logistica adecvată. Este un fapt dureros, dar adevărat, este realitatea“, afirmă John Banu Muşcel. El este de părere că singura cale de schimbare a guvernului este un Referendum, alegeri anticipate ori reducerea numărului de parlamentari.

Jandarmeria, totuşi criticată pentru „duritatea intervenţiei“

Preşedintele noului partid a revenit cu o nouă postare în care critică intervenţia Jandarmeriei Române din 10 august. În comunicatul de pe Facebook, Partidul Naţiunea Română îşi exprimă „profunda îngrijorare faţă de duritatea intervenţiei Jandarmeriei Române cu ocazia evenimentului din data de 10 August 2018, desfăşurat în Piaţa Victoriei, Bucureşti“.

„Prin prezentul comunicat, dorim să atragem atenţia tuturor organelor abilitate, inclusiv Jandarmeriei Romane, să slujească interesul naţional, că cetăţenii acestui ţări, reprezintă bunul cel mai de preţ al naţiei române şi trebuiesc protejaţi, nu atacaţi, astfel cum a procedat Jandarmeria Română cu ocazia protestului menţionat.

Un astfel de comportament este incalificabil şi reprezintă un real pericol la adresa respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, astfel cum este dreptul la viată şi la integritatea corporală, precum şi dreptul constituţional al lor de a protesta în mod liber.

1. Forţele de ordine sunt obligate să acţioneze pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice într-un cadru civilizat, asigurând securitatea cetăţenilor, nu atacându-i-i pe aceştia cu gaze lacrimogene, tunuri de apa şi lovituri de bastoane.



2. Drepturile cetăţenilor într-o ţară care promovează democraţia, presupun asigurarea unui climat optim pentru ca cei nemulţumiţi de anumite derapaje ale clasei politice să poată protesta liber şi paşnic, în limitele legale şi a unei conduite civilizate, nu să le fie interzis acest drept prin folosirea unor mijloace de o duritate excesivă.



3. Forţele de ordine nu au dreptul de a influenţa sub nici o forma desfăşurarea unui protest paşnic si care se desfăşoară in limitele stabilite de lege.



4. Forţele de ordine aveau obligaţia legala de a analiza incidentele survenite in rândul protestatarilor, iar în baza imaginilor video ar fi trebuit să sancţioneze punctual persoanele care se făceau vinovate de nerespectarea liniştii şi ordinii publice, nu să intervină în forţa, astfel cum a procedat Jandarmeria Română, aducând astfel grave prejudicii integrităţii corporale câtorva mii de protestatari paşnici.



5. Din imaginile surprinse de televiziunile prezente la faţa locului rezulta fără dubiu faptul că planul de intervenţie a Jandarmeriei a fost premeditat şi coordonat în sensul înăbuşirii protestului prin folosirea unor mijloace de diversiune cu o puternică influenţă şi similaritate a regimului securist din perioada comunistă.

6. Pretextul intervenţiei în forţa a Jandarmeriei Române nu a fost rezultatul unei stări de necesitate, ci a fost însăşi scopul urmărit de către aceasta instituţie, evident, ordonat de eşalonul superior al Guvernului



7. Rolul organelor de cercetare penala este acela de a identifica pe acei coordonatori din cadrul Ministerului de Interne care au pus la punct acest plan odios, prin care anumite persoane infiltrate în rândul manifestanţilor au influenţat desfăşurarea protestului, creând astfel premisele de legalitate a intervenţiei în forţa a Jandarmeriei Române.



8. Este evident, şi urmează ca organele de cercetare penală să şi probeze implicarea unor persoane cu funcţii de conducere in cadrul Ministerului de Interne, în organizarea şi coordonarea înăbuşirii protestului de la 10 August, prin infiltrarea unor persoane în rândul protestatarilor cu intenţia evidentă de a instiga la violentă.



9. Apreciem ca aceste persoane care au coordonat şi direcţionat acţiunile represive ale Jandarmeriei Române la adresa poporului Român, reprezentat prin cei peste trei sute de mii de manifestanţi ar trebui cercetaţi penal pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii, astfel cum sunt prevăzute de Art. 439 din Codul Penal.



10. Faptele tuturor celor care au făcut parte din dispozitivele şi structurile Ministerului de Interne cu ocazia acţiunilor de reprimare a protestului din data de 10 August 2018, demonstrează nepăsarea organelor statului faţă de popor şi nu în ultimul rând, demonstrează încălcarea de către fiecare dintre aceşti jandarmi in parte a jurământului depus fata de patrie şi respectarea Constituţiei şi a legilor României.

Partidul Naţiunea Română va milita cu toate resursele pentru aducerea în faţa justiţiei a celor identificaţi ca fiind instigatori, complici sau făptuitori la faptele penale ce au avut loc cu ocazia reprimării protestului din data de 10 August 2018.



Cruzimea tratamentului la care au fost supuşi protestatarii din Piaţa Victoriei, tocmai de către structurile create şi finanţate să le asigure securitatea, nu poate fi privită cu uşurinţa sau nepăsare, iar pedepsirea celor vinovaţi constituie o datorie a statului de drept, care garantează cetăţenilor respectarea Constituţiei si a drepturilor fundamentale ale omului.

Încredere, Unitate, Prosperitate

John Banu Muşcel

Preşedinte PNRo“

Membri ai Partidului Naţiunea Română Sursa Facebook PNRo

Pe aceeaşi temă:

John Ion Banu, liderul diasporei din Florida: „Aş introduce pedeapsa cu moartea pentru corupţii din România“