Preţurile de pe litoral îi bulversează pe români. Patronii, despre profit: „La minus 10% suntem foarte bine“

În anii trecuţi, totul era destul de predictibil: primele creşteri erau la 1 iulie, apoi pe 15 iulie, iar de la 1 august se intra în vârf de sezon, când tarifele atingeau cotele maxime. Desigur, după 15-20 august, preţurile începeau să scadă din nou.



În acest an atipic, dacă un turist caută să facă o rezervare pentru zilele următoare din luna iulie, va observa că preţurile diferă de la un hotel la altul, de la o staţiune la alta. Astfel, Mamaia Nord este locul unde preţurile sunt la nivelul vârfului de sezon de anul trecut (luna august), mai ales la hotelurile de 4 şi 5 stele, unde putem vorbi de o creştere a preţurilor cuprinsă între 10 şi 30%. În schimb, la hotelurile de 2 sau 3 stele apar diferite oferte speciale care amintesc de tarifele din 2019.



„În luna iunie, am fost în perioada de extrasezon. Acum, suntem în perioada intermediară (1-15 iulie). Este vorba despre cerere şi ofertă. Dacă sunt patroni (care sunt excepţii) care au profitat de exodul românilor din weekend şi au crescut preţurile, e problema lor. Majoritatea hotelierilor au contracte cu agenţiile de turism încă de anul trecut. Foarte multe hoteluri vor face oferte speciale de scădere a tarifului“, spune Dragoş Răducan, vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).



Hoteluri în sudul litoralului - Olimp FOTO: primăria Mangalia

De ce au crescut unele hoteluri preţurile

Hotelul Vega din Mamaia (cinci stele) închiriază o cameră dublă, fără balcon, o singură noapte, cu 2.150 de lei (mic dejun inclus). La hotel Zenith din Mamaia, o cameră dublă standard (în corpul Jupiter) costă 360 de lei/noapte, cu mic dejun. Anul trecut, aceeaşi camera costa 325 de lei în luna iulie. La hotelul Iaki, o cameră costă începând cu 200 de euro pe noapte şi poate depăşi 300 de euro în funcţie de alte condiţii suplimentare. În anul 2019, camera dublă la Iaki de închiria în plin sezon (august) cu 223 de euro.



„Sunt tarife puţin mai mari ca anul trecut şi este de înţeles acest lucru. Totul este haotic, toate materialele de curăţenie şi dezinfecţie costă, materialele de protecţie, de asemenea. Este şi normal ca pe un sezon puternic lovit să nu ai de unde să acoperi aceste costuri”, spune Corina Martin, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România.



Deşi tarifele de cazare în cazul unor hoteluri au crescut, ele sunt la mare căutare în continuare datorită poziţionării (de exemplu Mamaia sau Mamaia Nord) sau unor servicii (plajă, piscină etc).



De partea cealaltă, sunt hotelurile de 2 sau 3 stele care oferă camere începând cu 160 de lei pentru o noapte. De exemplu, hotelul Dorna din Mamaia (3 stele) închiriază o cameră dublă cu 230 de lei, fără aer condiţionat. În Neptun-Olimp, hotelul Majestic (trei stele) închiriază camera dublă cu 225 de lei/noapte, cu mic dejun inclus, iar hotelul Mioriţa (tot Neptun-Olimp) închiriază o cameră cu preţuri cuprinse între 160 şi 200 de lei pe noapte. De altfel, în sudul litoralului se regăsesc mai multe oferte de ultimă oră (last minute) care încep de la 170-200 de lei pentru o cameră, cu mic dejun inclus.



În Eforie Nord, Ana Hotels închiriază cu 132 de euro o cameră dublă pentru o noapte, Vila Coralis închiriază cu 371 de lei camera dublă cu demipensiune, dar turistul trebuie să cumpere un pachet de minimum 2 nopţi.

Patronatele văd preţuri mai mici

Ciprian Constantinescu, preşedintele Patronatului Industriei Hoteliere „Marea Neagră“, susţine că preţurile pe litoral sunt chiar mai mici decât cele de anul trecut. „Noi le-am micşorat, nu le-am majorat. În niciun caz nu vorbim de creşteri de preţuri, din ce văd eu acum în piaţă“.



De altfel, Ciprian Constantinescu spune că situaţia generală a preţurilor este cel puţin stabilă, dacă nu în descreştere. „Există unităţi şi unităţi. Unele au dat preţul jos şi sunt goale, au gradul de ocupare foarte mic. Altele au mers pe preţurile de anul trecut sau au făcut o ofertă pe ultimele 40-50 de camere (last minute) şi sunt plini. Depinde foarte mult de poziţionarea calităţii serviciilor în piaţă”.



Patronatele din turismul de pe litoral au lansat chiar şi „Programul Mare pentru cei mici“, la care au aderat peste 50 de hoteluri, prin care se oferă gratuitate la cazare şi masă pentru copiii până în 12 ani (în general hotelurile ofereau doar până la 7 ani). Astfel de oferte, la care se adaugă diferite promoţii last minute, sericii suplimentare oferite turiştilor, demonstrează că hotelierii au scăzut preţurile din dorinţa de a avea turişti şi de a salva ce se mai poate din sezonul de anul acesta.



Pentru a beneficia de tarifele asemănătoare celor de anul trecut sau chiar mai mici, specialiştii recomandă turiştilor să apeleze la serviciile unei agenţii de turism care poate obţine preţul cel mai bun pentru client. De asemenea, o altă variantă este cea a rezervării online din timp. Dacă turistul ajunge la recepţia unui hotel într-un moment în care cererea este în creştere, va avea parte de un preţ mărit la cazare, mai spun patronatele din turism.



„În acest moment, noi nu ne mai gândim la afacerea noastră, ne gândim la personalul nostru, să nu-l trimitem în şomaj, şi la românii care şi-au cumpărat vacanţele şi au dreptul la ele. Anul acesta, dacă ieşim pe zero suntem campioni, la -10% suntem foarte buni… mi-e teamă să nu fie mai mult“, mai spune Dragoş Răducan atunci când se referă la profiturile din 2020 ale celor de pe litoral.

Haos şi la şezlonguri

Ajunşi pe litoral, turiştii pot opta pentru a sta la plajă pe şezlong, la umbră sau pe prosop - legea prevede, în acest sens, o zonă destinată cearşafurilor de 30% din suprafaţa unei porţiuni de plajă.



Dacă o familie formată din patru persoane alege varianta şezlongurilor, atunci trebuie să ştie că preţurile pentru închirierea lor diferă în funcţie de staţiune şi de zona de plajă. De exemplu, în Mamaia, staţiunea cea mai aglomerată atât la final de săptămână, cât şi în restul zilelor, preţurile pleacă de la 25-30 de lei pentru un şezlong. Aşadar, cel puţin 100 de lei pe zi/familie se duc doar pentru acest lucru.



Tot Mamaia este locul unde se întâlnesc plaje exclusiviste (zona Mamaia Nord sau zona Cazino) unde un şezlong pleacă de la 40-50 de lei pe zi, iar un baldachin se închiriază începând cu 60 de lei şi poate ajunge chiar la 100 de lei în weekend.



Plajele din oraşul Constanţa au preţuri chiar mai accesibile: 20-25 de lei pe zi pentru un şezlong. În sudul litoralului, un şezlong se închiriază pe zi cu preţuri începând de la 25 de lei.



Cu cât ne vom apropia de luna august, iar plajele vor deveni aglomerate, operatorii vor mări puţin şi preţurile, astfel că în weekend nu vom mai găsi şezlonguri sub 30-35 de lei pe zi/persoană, ceea ce face ca o familie să scoată din buzunar 140 de lei doar pentru un loc pe plajă.



