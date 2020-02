Povestea actorului care a devenit dublura generalului Montgomery. Marea diversiune care a asigurat reuşita debarcării din Normandia

Pentru reuşita debarcării în Normandia, cea mai mare operaţiune amfibie din istorie, care a grăbit înfrângerea Germaniei, războiul s-a purtat şi în spatele frontului. Astfel, naziştii au fost induşi în eroare prin mai multe acţiuni de diversiune. Una dintre acestea a presupus găsirea unei dubluri a generalului britanic Bernard Law Montgomery, cel care a fost însărcinat cu întocmirea şi executarea planului de invazie.

Povestea dublurii generalului a fost publicată în volumul „Fapte care nu se uită“ al Consiliul Securităţii Statului – Direcţia Personal şi Învăţământ, în anul 1970. Cărţile erau distribuite oamenilor Securităţii „pentru uz intern“. Cei care au făcut selecţia povestirilor despre agenţi secreţi, dubluri sau spioni nu au specificat de unde au preluat textele, însă cercetătorii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii spun că acestea au fost traduse în română din reviste străine.

O ASEMĂNARE FRAPANTĂ

Actorul Meyrick Edward Clifton James, care semăna izbitor cu vestitul Montgomery, a fost chemat în primăvara anului 1944 să dea o probă pentru un film al armatei. Ajuns la Londra, a fost întâmpinat nu de un om din cinematografie, ci de colonelul Lester, care i-a spus actorului că nu a fost chemat pentru a da o probă pentru un film, ci altul este planul. „Domnule James, eu fac parte din serviciul de contraspionaj MI5 al armatei. Ceea ce vă voi spune vă va mira, fără îndoială, căci nu pentru a turna un film v-am convocat aici. Aţi fost ales pentru a deveni dublura generalului Montgomery“, i-a spus Lester. Pe moment, actorul a amuţit. Ştia că seamănă cu Monty, dar de aici şi până a primi o misiune atât de importantă era cale lungă.





Colonelul Lester i-a dezvăluit faptul că debarcarea este iminentă, că o enormă armată urmează să debarce în Franţa şi să o pornească apoi asupra Berlinului. „Este cert că nemţilor nu le mai poate fi ascunsă o asemenea mişcare de trupe şi de material, dar pot fi induşi în eroare asupra datei, dar mai ales a locului de debarcare“, i-a explicat el. Era vorba de a lăsa să se creadă că Montgomery care, după toate probabilităţile, va comanda corpul expediţionar britanic, va părăsi Anglia. Britanicii ştiau că spionii nazişti vor urmări orice mişcare a generalului şi, prin urmare, trebuia să îi pună pe piste greşite pentru reuşita debarcării.





„Trebuie ca, după câteva zile de pregătire, să deveniţi generalul Montgomery“, a sunat verdictul. Aşa a primit actorul cel mai mare rol al său, important pentru reuşita debarcării din Normandia şi înfrângerea celui de-Al Treilea Reich.

DIN ACTOR, GENERAL

A urmat o pregătire minuţioasă, în care dublura s-a uitat pe fotografii, a vizionat filme cu Monty. „În zilele care au urmat, am examinat fotografiile din presă şi am vizionat filme de actualitate în care figura Monty. La sfârşitul antrenamentului au hotărât să mă lase să petrec mai multe zile la statul-major al lui Montgomery pentru a-l putea observa mai de aproape“. Numai doi ofiţeri din statul-major erau la curent cu această operaţiune.





Foarte important era ca actorul să cunoască obiceiurile generalului, pentru că altfel s-ar fi dat de gol. „Generalul nu fuma, nu bea alcool. Nu avea preferinţe culinare, dar a transmis că nu pune niciodată lapte în porridge (n.r. – terci). În timpul meselor pălăvrăgea vesel. Îl interesau mult păsările, animalele sălbatice şi florile“, îl descria actorul.

„MERGEA CU PAS SIGUR, DOMINÂND SCENA“

Înainte de a fi trimis în misiune, la Gibraltar, a fost dus să-l vadă pe Monty direct în acţiune, ocazie cu care James a realizat cât de importantă era misiunea lui Monty. „Când am ajuns pe ţărmul mării, am asistat la un spectacol extraordinar. Era vorba de o repetiţie generală a debarcării. În larg, până la linia orizontului, se vedeau nave de toate genurile: cuirasate, crucişătoare, distrugătoare. De pe enorme şlepuri de debarcare erau descărcate tancuri, mitraliere şi tunuri cu sutele. Pe cerul mişunau avioane, iar infanteria tocmai punea piciorul pe plajă. Monty a apărut şi, cât ai clipi din ochi, în spatele lui s-a format un adevărat cortegiu. Mergea cu pas sigur, dominând scena, dar nu intervenea decât în caz de nevoie. Apariţia lui, chiar înainte de a deschide gura, fascina oamenii“, a descris el repetiţia generală.

Cum urma să devină un pion al unui eveniment istoric, a fost primit chiar în audienţă la general pentru a primi ultimele sfaturi. Acesta i-a spus, calm, că îşi asumă o mare răspundere. Cum actorul a ezitat, generalul l-a încurajat spunându-i că totul va trece cu bine.

SALUT „À LA MONTY“

A venit şi ziua Z pentru actor. „A sosit momentul să ridicăm cortina. Mâine seară, la 18.30, vei deveni generalul Montgomery. Te vei duce la aeroport cu automobilul şi, în prezenţa a zeci de persoane, vei urca în avionul prim-ministrului. A doua zi dimineaţă, la 7.45, vei ateriza la Gibraltar. Zvonurile, răspândite prin grija noastră, pretind că Monty trebuie să formeze o armată anglo-americană care va debarca în Provence, pe coasta Mării Mediterane. De fapt, pentru a justifica aceste zvonuri, vei vizita regiunile mediteraneene. Noi îţi putem indica în linii mari regulile de conduită, dar trebuie să ţii seama că există situaţii neprevăzute. Atunci va trebui să te descurci singur“, a fost el avertizat.





A doua zi, actorul a îmbrăcat uniforma de general de armată, şi-a pus pe cap celebra beretă neagră cu insigna trupelor blindate şi, după ce a primit un teanc de batiste kaki marcate cu iniţialele generalului (B.L.M. – de la Bernard Law Montgomery) a plecat să joace cel mai greu rol din cariera sa.

În jurul maşinii generalului se adunaseră mulţi oameni, care strigau „Trăiască Monty“. Dublura le-a răspuns la urale cu un salut „à la Monty“. Dar a fost nevoit să-l repete de atâtea ori gestul că i-au anchilozat muşchii feţei şi l-a durut braţul.

CU NAZIŞTII PE URME

După ceremoniile obişnuite la sosire, a trecut în revistă străzile Gibraltarului sub privirile atente ale mai multor spanioli. Următoarea oprire a fost la generalul sir Ralph Eastwood, guvernatorul Gibraltarului şi vechi amic al lui Montgomery. Dublura l-a salutat cu apelativul Rust, aşa cum ar fi făcut Monty. Au jucat acest joc în faţa tuturor prezenţi, însă după ce au rămas singuri, acesta i-a spus: „Formidabil. Semănaţi leit cu Montgomery. La început am crezut că aţi renunţat la ideea asta şi că a venit chiar el în persoană“. Încurajat de aceste cuvinte, actorul şi-a dus mai departe misiunea şi a făcut faţă cu brio „inspecţiei“ a doi spanioli care au venit la poarta grădinii din spatele casei unde locuia guvernatorul. „Unul dintre spanioli, care avea o figură specifică de trădător din romanele de aventuri, nu mă slăbea din ochi, ca un şarpe care îşi pândeşte prada. Când am considerat că am fost văzut destul, am declarat pe un ton ferm: «Ei bine, sper că timpul va rămâne frumos. Mai am încă mult de mers cu avionul»“.

Ulterior a aflat că cei doi spanioli erau, în realitate, doi dintre cei mai buni agenţi nazişti de informaţii. Spionii nu şi-au pierdut vremea. După două ore de la vizita la guvernator, ocazie cu care au aflat că Monty îşi va continua zborul spre Africa de Nord, Berlinul a primit o telegramă cu această informaţie.

Plecarea sa din Gibraltar a fost asemănătoare cu sosirea. O escadrilă de avioane s-a ridicat în aer, înclinând aripile pentru a-i da onorul, iar el şi Eastwood s-au plimbat braţ la braţ prin aeroport, ştiind că în zonă era un alt agent Gestapo.

„VĂ MAI ŢIN NERVII?“

Următoarea oprire a fost Alger, unde dublura şi-a împărţit timpul între decolări şi aterizări, recepţii oficiale, pălăvrăgeli despre strategii militare, avându-l tot timpul alături pe generalul Heywood. Într-o zi, generalul l-a întrebat pe actor: „Vă mai ţin nervii?“, însă James i-a replicat: „Nervii mei? Glumeşti poate, sărmane Heywood“. Generalul îşi dăduse seama că are în faţa sa o dublură, însă nu a insistat.

Şi aşa s-a terminat misiunea lui James, fără mari greşeli. Actorul şi-a dat jos haina de general şi s-a întors la viaţa sa, mai puţin periculoasă. Multă vreme s-a întrebat la ce au folosit toate eforturile sale, însă numai după război a înţeles totul: „vicleşugul prinsese şi statul-major hitlerist ţinuse departe de plajele Normandiei diviziile blindate ale lui Rommel, ceea ce a contribuit la reuşita debarcării“.

ŞI-A JUCAT PROPRIUL ROL

Povestea actorului australian Meyrick Edward Clifton James, care i-a păcălit pe spionii nazişti pozând drept generalul Montgomery, a stat la baza filmului „I Was Monty’s Double“ (1958), în care actorul şi-a jucat propriul rol.