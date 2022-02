Marinar constănţean: „Portul Mariupol avea ceva din Constanţa, separat de oraş de o vale împădurită, cumva, peste care treceau câteva pasarele“

Comandantul de cursă lungă Laurenţiu Mironescu îşi aminteşte de perioada în care a ajuns cu o navă românească în oraşul-port Mariupol. „Am ajuns la Mariupol în '98, cu o navă de 8.700, venind în balast de la Constanţa.

Portul este în buzunarul Mării Azov, e drum recomandat, balizat, mergi ca pe un drum judeţean mărginit de plopi ... Îmi aduc aminte că am avut limită de pescaj la intrarea în strâmtoarea Kerch, undeva în jur de 5.5 metri, sau pe-acolo, am balastat magazia 1 ca să aprovăm nava şi facem pescajul la pupa sub limită.

Escala a fost ca un pas înapoi în timp, timpul părea a curge mai lent, operarea a durat vreo zi jumătate, n-am avut probleme deşi fuseserăm avertizaţi că toţi sunt puşi pe şpagă acolo ... N-au fost. Portul avea ceva din Constanţa, separat de oraş de o vale împădurită, cumva, peste care treceau câteva pasarele ... Era un parc, alături, multă verdeaţă, un club pentru marinari cu aspect de cofetărie şi doamne şi domnişoare cam mişto.

De-acolo am plecat la completare Odessa, până la urmă am intrat la Ilichevsk, unde-am încărcat la full marfă pentru Damietta, după ce-am văzut meciurile României la Campionatul mondial din Franţa, la o cârciumă pe un colţ de stradă chiar lângă port, cu terasă şi vestale nevorbitoare de engleză, dar pe care nu le întreba nimeni dacă vorbesc engleza ...

Acum nu mai e limită de 5 metri jumate la Kerch ... poţi intra cu 18 metri. Anul 1998 a rămas ca ultimă prezenţă a României la un campionat mondial şi, probabil, printre ultimii ani în care nave cu pavilion român umblau pe mare. Iar în Mariupol şi Odessa-Ilichevsk e război. Vreau înapoi în 1998, se poate?“, scrie Laurenţiu Mironescu pe pagina de Facebook.