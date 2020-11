La mulţi ani, Dobrogea! La 14  noiembrie 1878, tărâmul a revenit la patria-mamă

Programul de acţiuni se va derula în perioada 14-23 noiembrie, sub motto-ul “Istoria şi educaţia nu abdică nici în situaţii de criză!”.

Motto-ul ales pentru acest program ilustrează capacitatea societăţii româneşti în ansamblul ei de a nu abdica, în nici o situaţie de criză şi nici în cea prezentă, de la onoranta ei obligaţie de a asigura transmiterea moştenirii noastre culturale ancestrale către noile generaţii. Istoria şi educaţia nu abdică nici în situaţii de criză! – acesta este mesajul de bază al programului.

Dobrogea reprezintă expresia sintetică a acestei moşteniri culturale, care include fabuloase întâlniri perene şi sistemice între culturi, tradiţii, mentalităţi, cutume, confesiuni, etnii şi totodată expresia unei rezistenţe colective în faţa crizelor, rezistenţă care se perpetuează şi astăzi.

Mesajul pozitiv al acestei program găseşte împreună Instituţia Prefectului, autorităţile locale, comunitatea culturală şi academică locală, cetăţenii municipiului şi judeţului Constanţa, programul integrat de acţiuni construind o platformă de coeziune culturală şi civică a instituţiilor şi cetăţenilor Dobrogei.

Principalele activităţi organizate de Primăria municipiului Constanţa în cadrul acestui program:

I. VOCILE DOBROGEI

• Eveniment online de tip integrat “Vocile Dobrogei. Culturi, comunităţi, instituţii”: mesaje de salut cu ocazia Zilei Dobrogei (format video), postate pe paginile web şi Facebook ale Primăriei, pe întreaga perioadă de derulare a programului:

http://www.primaria-constanta.ro/, https://www.facebook.com/PrimariaConstanta/

II. TINERII DOBROGEI

• Concursul şcolar tematic de creaţie literară (eseuri şi compuneri), desene, grafică, fotografie, afişe şi logo-uri cu tema „Dobrogea în care trăiesc”, dedicat elevilor din judeţul Constanţa, desfăşurat de Primăria municipiului Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport a Judeţului Constanţa.

III. VIITORUL DOBROGEI

• Chestionar online cu tema „Oraşul în care vreau să trăiesc”, adresat locuitorilor municipiului Constanţa, derulat în perioada 16-23 noiembrie. Chestionarul are ca obiectiv colectarea de propuneri privind îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora şi valorizarea patrimoniului Constanţei.

Timp de patru secole, Dobrogea a fost sub stăpânire otomană şi s-a numit Kustenge. Unii spun că data la care Dobrogea a intrat sub dominaţia Înaltei Porţi ar fi anul 1416, alţii merg cu patru ani mai târziu. Alţi istorici spun că Dobrogea a intrat treptat sub stăpânirea otomană. Dobrogea a devenit parte a României după Războiul de Independenţă din anul 1878.