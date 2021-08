Seri de film pe plajă. Proiecţiile în aer liber se fac în Constanţa şi în Mamaia

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” invită publicul la proiecţii în aer liber, pe plajă, „în briza mării sub clar de lună“.

Proiecţiile organizate prin Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” vor avea loc în fiecare zi de miercuri şi joi, pe plajele Zoom (Constanţa) şi Iaki (Mamaia), conform programului:

Plaja Zoom din Constanţa

4 august, ora 21:00 - ANALYZE THIS

11 august, ora 21:00 - ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

18 august, ora 21:00 - MARŢIANUL

25 august, ora 21:00 - TENET

1 septembrie, ora 21:00 - MAREA MAHMUREALĂ

Plaja Iaki din Mamaia

5 august, ora 21:30 – GEOSTORM

12 august, ora 21:30 - THE MAN FROM U.N.C.L.E.

19 august, ora 21:30 – WONDER WOMAN

26 august, ora 21:30 – THE WITCHES

„Vino şi tu în briza mării, într-o atmosferă relaxantă dar sigură, să te bucuri de timp de calitate alături de cei dragi!“, cheamă organizatorii.

Biletele sunt disponibile doar online:

https://m.cinemagia.ro/bilete/ui/movie/ticketTypes/?key=md8zqpmntmspwj6jvglgs4mv

https://m.cinemagia.ro/bilete/ui/movie/ticketTypes/?key=edy3w8l0u62lhumuthvuzcr7

