Cum a arătat prima minivacanţă la mare post pandemie. „Românii se comportă de parcă nu s-a întâmplat nimic“

Şi terasele pescăriilor de la malul mării au făcut cu greu faţă valului de turişti, mai ales că acum distanţarea socială este literă de lege.



Ca în fiecare an, înainte de lunile aglomerate de vară (iulie şi august), românii preferă în minivacanţe sau week-end-uri staţiunea Mamaia, în special zona de Nord, şi Vama Veche, acolo unde încă spiritul libertăţii, a muzicii de calitate şi a petrecerilor de pe plajă pare să reziste. Sudul litoralului ne va surprinde, spun specialiştii, în plin sezon.



„Am revăzut parcările din Mamaia pline, terasele cu mulţi oameni, cu mese distanţate, şezlonguri amplasate la distanţă, dar cu familii foarte multe care şi-au adus copiii la mare. Lumea este relaxată. Şi în Vama Veche au fost mii de turişti, dar nimeni nu poate lansa cifre exacte ale prezenţei”, spune pentru „Adevărul” Corina Martin, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România – FAPT.



Minivacanţa de Rusalii a fost un debut foarte bun pentru litoral, chiar dacă încă nu toate hotelurile sunt deschise. Resorturile all inclusive, cele cu foarte multe spaţii de cazare, încă nu au deschis, ele primindu-şi primii turişti în apropierea datei de 1 iulie.



„Staţiunile din sud sunt căutate pentru vacanţele de câteva zile, vacanţele liniştite. Ele sunt preferate de familii, după ce încep vacanţele sau după ce se termină examenele copiilor. Vom vorbi despre ele în iulie şi august deoarece sunt foarte multe rezervări.”, adaugă Corina Martin.



Preţurile pe litoral, în prima minivacanţă cu turişti, s-au păstrat la nivelul anului trecut. Un şezlong, de exemplu, s-a închiriat în zona de nord a staţiunii Mamaia cu 30-40 de lei, şi cu 20-30 de lei în restul staţiunii, iar cazarea a început de la 150-200 de lei camera pentru o noapte. Desigur, în funcţie de facilităţile fiecărui hotel, preţurile cresc proporţional.





Delta, locul ideal pentru turişti



În Sulina, Mila 23, Murighiol, Mahmudia şi Dunavăţul de Jos pensiunile au fost ocupate integral timp de trei zile, iar turişti sosesc chiar şi la început de săptămână deoarece ridicarea prohibiţiei la pescuit îi atrage pe cei dornici de aventură pe canalele Deltei.



„Minivacanţa de Rusalii putem spune că a dat start sezonului estival. După 2 luni şi jumătate de stat în casă, românii au ales ca destinaţie de vacanţă Delta Dunării pentru weekendul prelungit din această săptămână. Încă de Vineri turiştii au început să sosească, iar sâmbătă Delta a început să fie plină. Mulţi dintre ei au venit pentru relaxare, alţii pentru pescuit, alţii să viziteze fauna şi flora”, spune Ionuţ Chirică, preşedintele Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Locală Tulcea.



Delta Dunării oferă în această perioadă peisaje de neuitat, localnicii spunând că mai şi iunie sunt lunile ideale pentru iubitorii de fotografie. La toate acestea se adaugă şi gastronomia locală, în special borşul de peşte cu gust unic în baltă.



„Am avut turişti din toate zonele ţării, nu cred că există judeţ din care să nu fie turişti în Delta Dunării. În prezent, judeţul Tulcea are o capacitate totală de 10.868 de locuri de cazare, cu 5.144 de camere şi un total de 485 de structuri de primire turistică acreditate. Nu e nici o noutate că există şi structuri neacreditate şi ne este greu să contorizăm numărul real de turişti.”, mai spune Ionuţ Chirică.





Pescăriile, luate cu asalt



Şi terasele restaurantelor cu specific pescăresc au fost la mare căutare în această minivacanţă. „Telefoanele sună continuu. Oamenii se bucură de mare ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. Avem aceeaşi clienţi veseli, care vin să mănânce preparate tradiţional-pescăreşti. Din păcate trebuie să înţeleagă măsurile de distanţare, mulţi dintre turişti fiind în grupuri mai mari de 4 persoane”, spune Matei Datcu, patronul unei pescării din zona Agigea.



Odată cu redeschiderea terasei, pescarul spune că a reangajat tot personalul şi chiar intenţionează să facă angajări suplimentare pentru vara aceasta. „Pierderile nu le pot estima deocamdată, dar am profitat de această pandemie şi am reuşit să renovăm în perioada cât pescăria a fost închisă”, explică matei Datcu.



Specialiştii în turism spun că în lunile iulie şi august va fi aproape imposibil să mai găseşti locuri de cazare pe litoral şi în deltă. Oamenii sună de pe acum pentru rezervări, în plus, sunt foarte multe rezervări făcute de cei care şi-au modificat sejururile din cauza pandemiei.



„Avem rezervări multe pentru iulie şi august. O perioadă care ne va da bătăi de cap deoarece românii care aveau excursii pregătite înainte s-au reorientat şi, evident, toţi au cerut iulie şi august pe litoralul românesc. Dacă cererea este foarte mare şi tarifele vor creşte. În iunie tarifele sunt bune şi acceptabile”, spune Corina Martin.



Anul acesta, începând cu 15 iulie, turiştii din zona Timişoarei, Oradiei sau Cluj-Napoca, pot veni cu avionul la mare sau în deltă. Tarom a anunţat deschiderea a trei linii aeriene, preţul uni bilet fiind de 85 de euro/zbor.

Pe aceeaşi temă:

Cum au ajuns zeci de terase din Năvodari să fie notificate pentru demolare. Scandalul celor 9.000 de metri pătraţi de plajă care ar fi fost intabulaţi ilegal

Un sejur în Mamaia costă mai mult decât unul în Tenerife, în plin sezon estival. Explicaţiile specialiştilor