Constanţa, făcută praf. Stelian Tănase, îngrozit de aspectul oraşului: „Arată ca după un lung război şi ocupaţie străină“

Pe site-ul său steliantanase.ro, publicistul relatează ce a întâmpinat la Constanţa zilele trecute, când a venit să-şi lanseze o carte.

„Ajung săptămîna trecută la Constanţa. Ies din gară să iau un taxi. Librăria unde avea loc lansarea a uitat să trimită pe cineva să mă întîmpine. Politeţe portuară! Sunt înhăţat repede de unul care imi spune ca taxiul lui e cu suprapreţ, şi nu are facturier. Dacă nu-mi convine, să mă duc să iau alt taxi. Ma uit in jur, vreo 10-15 taxiuri pe acelaşi calapod. O bandă pare acest pilc de taxiuri, nu altceva, hotărită să jefuiasca turiştii, clienţii de oriunde ar fi.Episodul avea sa fie emblematic pentru orele petrecute la Constanţa. Noroc că m-a recunoscut cineva ( după apariţiile teve) cînd parlamentam cu şoferul - ras in cap, umflat, mutră de hamal in port, de mardeiaş de bodegă – şi mă extrage din taxiul buclucaş, oferindu-se să mă ducă la librăria Dorian Grey. Am prilejul să „admir” bulevardele cu clădirile delabrate, din altă epocă. Povestim despre oraş, despre lumea lui, despre tot felul de lucruri. Am mai fost la Constanţa anul trecut cu altă carte. Constat că lucrurile nu s-au schimbat cu o iotă. Întilnesc un oraş ca şi mort, mizer, aşa cum am scris cu acel prilej pe fb.

Constanţa arată azi ca un oraş sovietic din anii 90. E antedatat, delabrat, pustiu, fără viaţă, uitat de lume şi de istorie, fără dinamism, cu locuitori trişti. Are o arhitectură de anii 60 ai secolului XX. Trecerea timpului nu a adus nimic în plus în ultimele decenii. Din 1990 aspectul oraşului a rămas acelaşi. Asta pentru că vreme de 12 ani a fost condus de un „grup infracţional mafiot” – cum spune sentinţa tribunalului in dosarul Radu Mazare, primarul de cursă lungă al Constanţei. Te miră adormirea orasului, letargia lui, aspectul agonic, sărăcia, faţadele coşcovite …Cazinoul este cel mai cunoscut vestigiu. Monument art-nouveau lăsat in paragină – un adevărat scandal. Dar nu numai cazinoul se prezintă astfel. Întreg oraşul are acelaşi aspect - ca după un lung război şi o ocupaţie străină. Jaful la scară mare din epoca Mazare a lăsat urme adînci, greu de eradicat pe termen scurt şi mediu.

În acelaşi timp orasul are un potential uriaş. Portul este resursa lui majoră. Azi funcţionează numai cu o parte din capacităţi şi acestea fagocitate de grupuri de interese înşurubate adinc in economia orasului. Mafia portuară face ravagii. Soluţii ar fi! Întîi de toate – după o lungă guvernare coruptă de sorginte PSD – care a trimis oraşul înapoi in timp – liberalii au misiunea ca la alegerile locale din 2020 să preia orasul şi să îl scoată din starea lui mizeră de azi. Nu este simplu, filiala locală PNL Constanta este in devălmaşie, se mişca fix ca ochiul mortului. Nu are activitate, practic e dizolvată, sediul este pustiu. Am dat o tură să verific, voiam să întîlnesc nişte liberali. E nevoie de un număr de oameni capabili care să facă o schimbare de proporţii. Nu este admisibil un lucru - cel mai mare port din Europa dupa Rotterdam şi unul din cele mai mari oraşe ale României, cu potenţial economic pe măsură să continue sub tutela unui PSD slăbit, aproape de rupere. La situaţii noi trebuie oameni noi.

E cazul ca în anul care vine oraşul şi portul Constanţa să îşi schimbe culoarea roşie – asta la alegerile locale, 2020. Se aude?

STELIAN TĂNASE

DESKREPORT“

Comentariile la postarea lui Tănase dezbat starea Constanţei şi aduc argumente pro sau contra contribuţiei liberale la situaţia oraşului. „O hartă a unei Românii care plânge şi unde din fiecare regiune sau judeţ se ridică câte o mânâ de om disperat cerând ajutor sau se aude câte un strigat. Au trântit-o la pământ. La, greu. E jos. Orice vindecare parcurge un drum lung cam cât a durat si îmbolnăvirea“, spune Cristina, una dintre cititoare.

Pe aceeaşi temă:

Diplomat român, după o vizită în centrul istoric: „Corupţia a transformat Constanţa într-o ruină”