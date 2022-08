Cine este şoferul Mercedesului care zbura cu 235 de km pe Autostrada Soarelui avându-l în dreapta pe IPS Teodosie

Miercuri, 3 august, în jurul orei 15.50, poliţişti din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A2, în timp ce se aflau în misiune pe sensul de mers Bucureşti – Constanţa, au depistat, la km 139, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, care conducea un autoturism, fiind înregistrat cu aparatul radar având o viteză de 235 km/h.

Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.900 de lei, totodată fiindu-i reţinut, în vederea suspendării, permisul de conducere pentru 120 de zile.

Pe scaunul din dreapta se afla IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Potrivit Antena 3, şoferul de 28 de ani este Mihăiţă Sadîca, din Tulcea, fost candidat din partea PPU (Partidul Puterii Umaniste) la Primăria municipiului Tulcea. După ce a ratat aceste alegeri, Mihăiţă a devenit şoferul arhiepiscopului de Constanţa.

FOTO IPJ

Mihaiţă Sadîca este absolvent al Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, profil biologie-chimie, şi al Facultăţii de Inginerie Economică în Agricultură din cadrul USAMV Bucureşti. Este, de asemenea, antreprenor şi voluntar în mai multe organizaţii nonguvernamentale. A lucrat ca referent resurse umane în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 Bucureşti.

Sursa: G4Media

Candidatul Sadîca: „Sper să fiu eu schimbarea“

„Sunt inginer agronom la societatea pe care o deţin. Mi-am început activitatea politică de la 19 ani, respectiv ucenicia în PSD, apoi PMP şi anul acesta în PPU. Am ales acest partid pentru că a fost singurul care mi-a dat şansa să ies în faţă şi să arăt dacă sunt bun şi dacă chiar merit să fac politică. Eu am planuri mari şi realizabile pentru acest oraş, unul dintre acestea fiind construirea unui spital municipal. Pot spune că am câteva puncte tari, prin faptul că nu planează asupra mea nicio suspiciune şi nu am nici măcar un contract cu statul, deci nu mi se poate imputa că am intrat în partid pentru a avea un beneficiu. Familia mea nu a avut niciodată vreun contract cu primăria sau alte instituţii. Tatăl meu este inginer, iar mama mea este asistent oncolog. Din ce am observat, lumea doreşte o schimbare şi sper să fiu eu aceea”, se caracteriza el în urmă cu doi ani.