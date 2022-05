Încearcă să readucă, prin sport, copiii la şcoală. Detaliile unui program educaţional ambiţios

„Ştafeta pentru educaţie” i-a adunat pe terenul de sport pe aproximativ 400 de copii din comuna Castelu, judeţul Constanţa. Scopul evenimentului desfăşurat sâmbătă, 14 mai, a constat în integrarea prin sport, promovarea incluziunii şcolare a tuturor copiilor şi creşterea stării de bine a comunităţii, per ansamblu.

La linia de start s-au aliniat atât copii care urmează o formă de învăţământ, cât şi cei care ar fi trebuit să urmeze, iar cei mai mici, de nivelul grădiniţei, au participat la diferite jocuri alături de specialişti.

„În acest an, am organizat ştafeta simultan cu desfăşurarea unei campanii intense de înscriere a copiilor la şcoală. La Castelu sunt încă mult prea mulţi copii care nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ. Şi frecventarea cursurilor este o problemă, dar primul pas este înscrierea. Împreună cu echipa şcolii, cu angajaţi ai primăriei, am mers din uşă în uşă prin zonele în care părinţii au nevoie de sprijin şi am înscris copiii pe loc. Este genul de acţiuni obligatorii în astfel de comunităţi dacă vrem să schimbăm starea de fapt”, spune Oana Ganea, coordonator advocacy.

Ea crede că un copil dintr-o zonă defavorizată trebuie, în primul rând, să se simtă binevenit atunci când calcă pragul şcolii. Copilul vede şi simte că ceilalţi sunt mai bine pregătiţi ca el şi acest lucru îi afectează încrederea în sine. „Dar dacă este primit cu căldură de colegii lui, de profesorii lui, temerile lui se risipesc şi îi lasă să loc să înflorească, să crească, pentru că toţi copiii au un potenţial extraordinar”, spune oana Ganea.