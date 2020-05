VIDEO Ce a păţit o clujeancă venită din Italia după ce a refuzat să intre în carantină

Femeia in varsta de 63 de ani din Dej s-a intors, vineri seara, din Italia cu un autoturism. În ciuda faptului că toţi cei care vin din zonele roşii (precum Italia) sunt dusi direct din vama, sub escorta, in centrele de carantina, femeia a reuşit să ajungă acasă, în Dej. Autoritatile informate despre această situaţie i-au explicat femeii că trebuie sa fie dusa în carantina pentru 14 zile într-unul dintre locurile special amenajate în acest sens. Întrucât

aceasta a refuzat, au fost chemati luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale de la Cluj-Napoca.

Într-o filmare publicată de Dejeanul se poate vedea cum femeia este obligată să intre într-o ambulanţă pentru a fi dusă în carantină. „La data de 9 mai a.c., poliţiştii din cadrul Politiei municipiul Dej, Biroul de Ordine Publică au fost sesizaţi despre faptul ca o persoana de sex feminin s-ar fi întors in Romania si nu ar fi intrat in carantină", informează IPJ Cluj. Poliţiştii au identificat o femeie de 63 de ani, din municipiul Dej.

In urma verificărilor, s-a stabilit faptul ca femeia a ajuns in Romania la noaptea de 8/9 mai a.c. Întrucât femeia a refuzat masura carantinarii, a fost necesara intervenţia Serviciului de Actiuni Speciale.